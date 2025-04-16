吹出完美泡泡圈的秘訣

您是否曾經羨慕過潛水嚮導，當您在安全停留期間與他們一起時，他們能夠連續吹出完美的氣泡環？

職業潛水員確實有充足的時間練習，但一些簡單的技巧應該能讓你獲得類似的炫耀機會。美國自由潛水員阿米莉亞·德洛斯里奧斯 (Amelia de los Rios) 將這項愛好發揮到了極致，最近她打破了兩項吉尼斯世界紀錄，創造了在水下吹出最多氣泡圈的紀錄，並一直在分享她的技術。

德洛斯里奧斯躺在菲律賓一處淺水池底部，在一分鐘內吹出 56 個氣環，打破了第一項紀錄，同時他還在無限時間內創造了在水下吹出最多氣環的紀錄，創造了雙泡紀錄。她創造了該紀錄，總成績為 81 分，比上屆冠軍多出 XNUMX 分。

德洛斯裡奧斯說，形成空氣環很容易，但找到最佳深度並設定正確的節奏才是比較棘手的部分。

她說：「嘗試在 5 公尺深處形成氣泡環比在 1.5 公尺深處形成氣泡環要困難得多。」她說，如果太淺，氣泡就會相互破碎。

永遠吹泡泡：自由潛水員阿米莉亞·德洛斯·裡奧斯

深度設定後，你就能創造出氣泡環：「你只需要在臉頰上施加一些壓力，然後伸出舌頭，再把它吸回去，」德洛斯裡奧斯告訴 “吉尼斯世界紀錄大全”.

「那麼你要做的就是找到節奏，」她說。 「如果速度太快，氣泡就會相互殺死，所以速度對於氣泡的生存非常重要。」如果一個環能夠在另一個環內完好無損地到達地面，那就更好了。

來自夏威夷的德洛斯里奧斯自稱是“泡泡小丑”，她表示，空氣環練習是她自由潛水訓練的一部分，而通過自由潛水提高肺活量是她成功的關鍵。

靜態閉氣是她的比賽專長，7分7秒是她目前的屏氣記錄——這個成績在本月初菲律賓AIDA邦勞泳池錦標賽上打破了她自己保持的美國國家記錄。

「我小時候體育課多次不及格，也沒有被選進任何球隊，」她承認。 “然後突然間，我發現了我的超能力：屏住呼吸潛水或製作泡泡圈！”

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