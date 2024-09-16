惡劣的條件創造了自由潛水世界紀錄

隨著時間的推移，打破世界紀錄對於自由潛水者來說變得越來越具有挑戰性，當惡劣天氣發生時更是如此。在科西嘉島舉行的第33 屆AIDA 深度世界錦標賽上，僅創造了一項新的世界紀錄，連續打破紀錄的阿列克謝·莫爾恰諾夫(Alexey Molchanov) 打破了自己之前的深度潛水紀錄。

男子恆重雙體操取得了突破鰭 (CWTB) 比賽進入第四天，地中海阿雅克肖灣遭遇強風、海浪和嚴酷的溫躍層。

由於參賽者的條件困難，賽事已被推遲 24 小時至 10 月 125 日。這位俄羅斯自由潛水員以「個人中立運動員」身份參賽，下潛深度為 2m，比他去年在塞浦路斯利馬索爾舉行的同一比賽中的深度深了 4m。他的潛水花了 23 分 XNUMX 秒。

在 CWTB 中，潛水員無需使用雪橇或推進裝置即可下降和上升。使用兩個 鰭 被認為比使用單蹼時提供更多的控制和穩定性，但也需要更大的努力。

近年來，莫爾查諾夫經常發現自己與阿諾·杰拉爾德（Arnaud Jerald）競爭，這是他在CWTB 中唯一的勢均力敵的對手，因此，由於這位法國自由潛水員今年缺席，他本可以輕鬆應對並仍然獲得冠軍金牌。

這項成就是在他在距離地面 2m 處黑暗後三天取得的，即將等於他的 100m 恆重 No 鰭 （CNF）世界紀錄。

第35項世界紀錄

Molchanov 已經保持著 124m 絕對 CWTB 紀錄，該紀錄是去年在洪都拉斯羅阿坦舉行的 CMAS 第七屆自由潛水深度世界錦標賽上創下的。最新的世界紀錄是他在該項目上的第七個世界紀錄，也是他職業生涯的第 7 個世界紀錄。

莫爾查諾夫還持有 AIDA 恆重單蹼 (CWTB) (136m) 和變重 (156m) 世界紀錄。

比賽於 15 月 36 日結束，本週參賽者創造了兩項洲際紀錄和 XNUMX 項全國紀錄。

綜合類別獎勵那些被認為在自由沉浸、CWT、CNF 和CWTB 項目中表現出色的自由潛水員，克羅地亞人Petar Klovar 被評為男子綜合冠軍，而來自法國的Marianna Gillespie 作為個人國際運動員參加比賽，獲得了男子綜合冠軍。

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