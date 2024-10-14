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烏克蘭自由潛水員創造無腳蹼世界紀錄

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Kateryna Sadurska 創造了新的 CMAS CNF 世界自由潛水深度記錄 80m
Kateryna Sadurska 創造了 80m 的新 CMAS CNF 世界深度記錄 (CMAS)

烏克蘭選手凱特琳娜·薩杜爾斯卡 (Kateryna Sadurska) 創造了新的 CMAS 自由潛水世界恆重深度記錄 （CNF）。這是今年CMAS第八屆世界自由潛水深度錦標賽上唯一打破的世界紀錄。

該活動於5月12日至140日在希臘卡拉馬塔的麥西尼亞灣舉行，有來自超過37個國家的11多名自由潛水員參加。直到比賽第六天（XNUMX 月 XNUMX 日），由於之前惡劣的天氣和海況有所改善，這一紀錄才被打破。 

透過跳水到 80m，Sadurska 打破了她去年 78 月在羅丹舉行的 CMAS 世界錦標賽上創下的 XNUMXm 紀錄。這絕對是女子紀錄——薩杜斯卡也保持著 AIDA CNF世界紀錄，在去年巴哈馬Vertical Blue比賽中連續三次將這項紀錄降低至74、76和77m。

Sadurska 也成為自由沉浸式世界冠軍 CMAS 連續第三年參加比賽，儘管由於條件原因，她設定了她所說的保守深度。

自由潛水員 Kateryna Sadurska
卡特琳娜·薩杜斯卡 (CMAS)

她說：“與我之前所有的勝利一樣，我將這場勝利獻給烏克蘭、我們的捍衛者和每一個為我們的自由而戰的人。”

比賽第 8 天，海面仍然平靜，能見度極佳，人們期望俄羅斯自由潛水員和多項紀錄保持者 Alexey Molchanov 不會在任何國旗下潛水，他將通過自己的恆重與雙倍重量提高 1m （CWBF）世界紀錄深度為124m。 

他本來會這麼做的，因為他到達了標記並返回了水面——只是他錯過了底板並且未能抓住深度標籤。這次跳水的表現足以讓他在比賽中獲得第一名，但並沒有確認新的記錄。

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