冰下潛水記錄沉浸式視頻

紐西蘭自由潛水員 Ant Williams 去年創造了冰下最深潛水深度（70m）的吉尼斯世界紀錄，今年早些時候又創造了冰下距離記錄，並得到了 CMAS（世界水下活動聯合會）的批准。此類冷水成就的競賽機構。

冷水（本例為 0.2℃）動態呼吸暫停記錄涉及 182 月底在冰島 Stiflisdalsvatn 湖使用腳蹼和潛水衣從一個冰洞到另一個冰洞 XNUMXm 的距離。記錄嘗試的記錄為 冰潛，第三集 勇於冒險，專為 Apple Vision Pro 沉浸式耳機打造的系列。

Williams 的目標是七年前由身高 175 英尺 6 的法國自由潛水員 Arthur Guerin-Boeri 創下的 6 公尺紀錄。 「這項運動中還有其他人比我在身體上更適合這項運動——他們更高、更苗條，肺部更長，因此肺活量更大，」威廉斯承認。

拍攝紀錄嘗試（Atlantic Productions）

“但我無與倫比的地方在於，我能夠全神貫注於手頭的任務，幾乎完全消除失敗的風險。”

Guerin-Boeri 保持著 CMAS 冰下無腳蹼記錄，包括熱防護（120m）和僅穿著 Speedos（105m）。

動作的中心

Apple 沉浸式影片是 180° 一種媒體格式，使用超高解析度視訊和空間音頻，讓觀眾置身於今年推出的 Apple Vision Pro 空間電腦上的動作中心。蘋果沉浸式影片系列如 勇於冒險 APV 用戶可以免費使用。

“螞蟻擁有運動心理學背景，在成為極限運動運動員之前，他一直在訓練極限運動運動員，所以你可以理解他是如何擁有如此獨特的心理力量，讓最優秀的運動員達到運動的頂峰。”英國導演說 冰潛，夏洛特·米克爾伯格。

「螞蟻金服在冰島的成就確實是非凡的。這部作品在技術上也取得了新的突破，因為這一集將帶您在冰下觀看有史以來在水下拍攝的最高解析度的沉浸式動作鏡頭。觀眾將在這場大膽的冒險中完全融入 Ant 的感覺。

2D 預告片可以在 蘋果電視 大西洋製作公司 X 和 Instagram 上的社群帳號。觀眾還可以在平台上了解威廉斯的幕後故事。

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