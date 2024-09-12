世界紀錄潛水 – 在溫暖的管子中潛至 45m

最深水下模特兒拍攝世界紀錄似乎將再次易主——地點移至室內，拍攝深度降至 45m 以上。

最新的競標可能不符合在 2021 年創造“DUMP”記錄的最初寒冷的開放水域潛水精神，但根據吉尼斯世界紀錄 (GWR)，在波蘭的一個封閉設施中進行拍攝，在其中潛得越深水溫越高，進入就沒有障礙。

考慮到 GWR 認可的水下時尚拍攝起源於 2021 年在加拿大休倫湖，加拿大攝影師 Steve Haining 在一張照片中讓模特兒 Ciara Antoski 永垂不朽。 6m深船據報導 迪韋爾內特.

海寧 建立在壯舉之上 2023 年，與模特兒 Mareesha Klups 一起，這次是在 30m 的沉船中，之前 該記錄已被認領 去年年底，智利攝影師 Pia Oyarzún 和加拿大模特兒 Kim Bruneau 在溫暖的巴哈馬群島一處海拔 40m 的風景區拍攝了這幅作品。

今年 45.4 月底，在歐洲最深的人工潛水設施華沙 Deepspot 34m 處舉行了一場名為「Wings In The Deep」的課程。其圓柱形軸底部的水溫可達XNUMX°C。

服裝更換：翅膀時刻 (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

這次的攝影師是比利時前軍人水肺潛水員 Filip Blommaert，他經營水下模特兒/時尚——攝影 商業 狐視 並且「總是迎接新的想法和挑戰」。

尋找世界紀錄

在最近前往菲律賓拍攝世界冠軍自由潛水員阿萊西婭·澤基尼 (Alessia Zecchini) 的旅途中，布洛馬特遇到了奧地利自由潛水員克里斯汀·格斯托弗 (Christin Gerstorfer)。她保持著 AIDA 全國女子恆重記錄 鰭 (46m) 和雙鰭 (60m)，但當她告訴 Blommaert 她真正想要的是世界紀錄時，他找到了解決方案。

在波蘭，Deepspot 派出了安全潛水員團隊，而化妝師 Marike De Meester 則在一旁為 Blommaert 的模特兒 Gerstorfer 維持外觀。兩次設置和兩次射擊潛水（自由潛水員每次都穿著不同的服裝）花費了工作人員大約一個小時的泳池時間。

格斯托弗進行了稱重，並且不會頻繁地使用水肺潛水器，而是每次下降一分鐘，然後在 DPV 的幫助下游回水面。然而，一個不可預見的問題是，她的紙板「深淵之翼」出乎意料地輕快，但最終卻很脆弱。

此次拍攝已被拍攝、記錄和見證，現在需要批准 全球水利。 “對於最深水下模型攝影的記錄標題，其中一項指導方針規定‘對於嘗試進行的水體不會有任何區別’，”GWR 告訴 迪韋爾內特.

Deepspot (Lemurvision) 外的團隊

「這取決於嘗試選擇最合適位置的人。歡迎攝影師前來 提出申請 透過吉尼斯世界紀錄網站供我們的記錄管理團隊審查。

「我們突破了時尚界的界限， 水下攝影」 Blommaert 說道，他已經計劃下次將拍攝深度擴大到 60m，並且還想在冰下進行模特兒拍攝。

「自由潛水一直是我的熱情所在，」格斯托弗說道，他現在距離這項世界紀錄已經很近了，「在如此獨特和極端的環境中將其與時尚結合起來是一次難忘的經歷。 」

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