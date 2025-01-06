Zero2Hero：贏得紅海自由潛水之旅！

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

之前零自由潛水經驗，但有興趣學習呼吸空氣潛水？無論您已經是水肺潛水員還是非潛水員，您都有機會獲得自由潛水員資格，同時享受免費的埃及紅海之旅。

NoTanx Zero2Hero 2025 新手自由潛水員競賽由英國旅遊業者 Oonasdivers 贊助，獲勝者將在今年 11 月免費前往埃及南部的 Marsa Shagra 生態村，更多獎品尚未公佈。

十二名候選人將受邀於二月底在倫敦與 NoTanx 自由潛水俱樂部創始人兼世界紀錄保持者 Marcus Greatwood 及其團隊的教練一起接受訓練。

他們將學習建立意識和放鬆的技巧，並參加旨在挑戰他們適應能力的遊戲和練習，同時評估他們的進步，重點是成長和適應能力。

在第二階段，五名入選的決賽選手將繼續在室內游泳池進行靜態呼吸暫停比賽。 潛水錶演 1 月 2 日週末在考文垂附近的 NAEC。週六將舉行教練課程，週日將舉行總決賽。

獲勝者的選擇不僅基於最長屏氣時間，還基於自我意識、安全、放鬆和享受——NoTanx 俱樂部的核心價值。

在沙灘上

除了學習自由潛水外，獲勝者的獎品將是在埃及度過 7 天，住在海灘上的豪華帳篷裡，門口就是珊瑚礁，每天在珊瑚礁和沈船中潛水兩到三次，以磨練自己的技能。

蓋特威克機場和阿拉姆港之間的往返航班、瑜伽和理論課程以及所有餐點均包含在內。

NoTanx 始於 1999 年，並繼續開發 NT 培訓系統。該公司表示，已向2,000多人介紹屏氣潛水，派出14名會員參加世界錦標賽，創造了14項英國紀錄，並在薩裡、布萊頓、科爾切斯特以及倫敦設有分支機構。

您可以找到 Zero2Hero 競賽的完整詳細資訊以及 註冊為競爭對手 在俱樂部網站上 – 主要要求是您應該是自由潛水新手。

也在 Divernet 上： 世界上最好的自由潛水, 無需走太遠即可成為 Ffee, 陽光, 第一批自由潛水員參觀「大逃亡」潛水艇