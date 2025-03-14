綠鰭國家研討會制定永續海洋旅遊計畫路線圖

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Green Fins 是潛水和浮潛的全球環境標準，旨在為印尼的藍色經濟做出貢獻。以「透過實施「綠鰭」倡議推動印尼潛水和浮潛產業永續發展」為主題的全國研討會，激發了透過海洋旅遊保護國家海洋生態系統的合作努力。

珊瑚礁世界基金會是， 環境規劃署東亞海洋協調機構 （COBSEA）和 珊瑚三角中心 （CTC）於 18 年 19 月 2025 日至 XNUMX 日在印度尼西亞雅加達 Aryaduta Menteng 舉辦了綠鰭全國研討會。

來自印尼海洋事務和漁業部、旅遊和創意經濟部等五個部會的參與者與當地 MPA 管理機構、潛水經營者和國際專家合作，為更環保的海洋旅遊業制定了發展路線圖。

雅加達綠鰭全國研討會

這個多元化的小組進行了專題討論和戰略規劃，解決了「綠鰭」實施的關鍵方面，並探討了將其融入國家海洋保護工作的機會。

“我們不僅僅討論永續性”，珊瑚礁世界基金會營運總監 JJ Harvey 說。 「我們正在製定切實可行的行動路線圖。本次研討會的活力與協作確實令人鼓舞，為印尼潛水產業的真正可衡量的變革奠定了基礎，並充分釋放了其海洋旅遊的潛力，同時確保了其珊瑚礁的未來健康。

珊瑚礁旅遊中心執行董事 Rili Djohani 表示：“珊瑚三角區作為全球海洋生物多樣性的中心，需要印尼的領導，透過強有力的珊瑚礁保護和可持續的旅遊實踐來應對威脅。”

“擴大‘綠鰭’計畫和加強培訓力度，是確保公平分享利益和長期保護我們獨特海洋資源影響的關鍵步驟。”

雅加達綠鰭全國研討會

聯合國環境規劃署 COBSEA 協調員 Mahesh Pradhan 表示：“永續藍色經濟是 COBSEA 在海洋和沿海生態系統方面工作的重中之重。”

「確保印尼和東亞海域海洋生態旅遊的永續性實踐將進一步鞏固具體的保育工作，同時也使當地社區受益。

“COBSEA 很榮幸能夠支持‘綠鰭’倡議，該倡議於 20 多年前在泰國發起，現已發展成為一項重要的全球運動。”

研討會期間的主要討論和探索包括：

將綠鰭與國家政策和國際承諾相結合，包括印尼2030/45 MPA願景、國家生物多樣性行動計畫（NBSAP）和全球生物多樣性框架等國際承諾。

探索在印尼實施「綠鰭」的全面路線圖，概述潛在步驟、時間表和財務策略。

討論多種融資機制，包括公私合作夥伴關係、混合融資模式以及與現有計劃的整合，以確保綠鰭的長期財務可持續性。

強調加強政府機構、私部門和保護組織之間的合作。

高度重視包容性，包括性別包容方法和對小型企業的支持。

雅加達綠鰭全國研討會

研討會強調了印尼在海洋保護區潛水領域的全球領先地位，其中 70% 的潛水活動發生在海洋保護區內。討論強調，需要解決收入流失和高實施成本等挑戰，同時利用機會將「綠鰭」融入現有政府舉措，例如海洋和漁業部的藍色經濟戰略和旅遊部的可持續旅遊計劃。

與會者也進行了學習交流，分享菲律賓、馬來西亞、日本和泰國等國家的最佳實踐，重點是開發可持續的融資模式和提高評估員的能力。

本次研討會的成果將加強印尼綠鰭組織，並產生更廣泛的全球影響，推動全球永續海洋旅遊。

如需了解您的組織如何為「綠鰭」的全球擴張做出貢獻，請聯絡： 訊息@greenfins.net.