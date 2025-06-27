HEAD 斥資 42 多萬英鎊拯救新收購公司 Aqualung

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HEAD 集團已收購法國 Aqualung 集團，並承諾提供大量資金以確保其生存能力。

尼斯商業法院昨（26月16日）作出判決，HEAD公司宣布其在收購陷入困境的Aqualung公司中勝訴。 Aqualung公司已於XNUMX月XNUMX日進入破產管理程序。此前，這項舉措 概述 on 迪韋爾內特 4 月初，該協議正式生效，但進程的拖延引發了人們對其結果的懷疑。

HEAD 表示，此次交易將擴大其產品組合，使其不再局限於 Mares、SSI、rEvo、Liveaboard.com 和 Zoggs 泳裝等知名水上運動品牌，從而顯著增強其在細分市場中的地位。

HEAD 計劃重組 Aqualung 的業務平台，並表示將以 50 多萬歐元（42.7 萬英鎊）的救助計劃以及“具有顯著協同效應的全面整合計劃”的形式提供“緊急資金”，以確保該集團的延續和長期可持續性。

該公司表示，此舉將挽救數百個工作崗位，並改善和擴大 Aqualung 目前位於法國、英國和墨西哥的生產設施。 HEAD 將保留並發展 Aqualung、Apeks 和 Aquasphere 品牌，並增強 Aqualung 戰略性且不斷發展的軍事和專業部門。

先前由資產管理公司巴林銀行擁有，最近 阿誇龍 一直在剝離品牌、設施和員工，試圖解決其財務問題。

該集團成立於1943年，源自於雅克·庫斯托和埃米爾·加尼昂發明的「水肺」。該集團一直是水肺潛水裝備的先驅。如今，其產品銷往90多個國家。

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