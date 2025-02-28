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兩名俄羅斯潛水員在菲律賓失散後死亡

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搜尋失蹤潛水員 Ilia Peregudin (PCG)
搜尋失蹤潛水員 Ilia Peregudin (PCG)

昨天（27 月 XNUMX 日），兩名俄羅斯潛水員在菲律賓被強烈水流捲走身亡。新聞報道稱其中一名男子隨後遭到“鯊魚襲擊”，這似乎與他死後所受的傷害有關。

這起致命事故發生在維爾德島附近，該島位於八打雁省和波多黎各加萊拉之間的海峽。潛水員正在島上東南部的普隆巴托 (Pulong Bato) 探索一個地點。

菲律賓海岸警衛隊確認罹難者為 29 歲的 Ilia Peregudin 和 39 歲的 Maksim Melekhov。 海洋騎士 從 Deluna 潛水中心出發的潛水員於上午 9.30:1 離開 Puerto Galera，並於下午 XNUMX 點左右到達 Pulong Bato 地點。

將俄羅斯潛水員 Ilia Peregudin 帶上岸（PCG）
將潛水員 Ilia Peregudin 的遺體運上岸（PCG）

下午 1 點左右，這些人與另外兩名家庭成員——57 歲的 Eduard Peregudin 和他 18 歲的兒子 Timofei——以及一名潛水長一起開始了第二次潛水。

據報道，潛水約半小時後，強大的水流突然將伊利亞·佩雷古丁和梅列霍夫從其他人身邊沖走。其餘三名潛水員設法浮出水面並返回船上並發出警報。 

八打雁海岸警衛隊展開搜救行動，據悉倖存的潛水員沒有受傷。

海岸警衛隊在工作 (PCG)
海岸警衛隊在工作 (PCG)

下午 2 點左右，波多格尼拉 Arkipelago 潛水及海灘度假村的潛水員發現梅列霍夫昏迷不醒，並把他用快艇送往八打雁市的一家醫療中心，但他在抵達醫院後於 3.20 點 XNUMX 分被宣布死亡。 

下午 6 點前不久，海岸警衛隊在島上近海發現了佩雷古丁的屍體，他的雙臂失蹤。

八打雁海岸警衛隊站指揮官艾爾蘭德·拉皮坦上尉後來解釋說，當救援人員發現佩雷古丁時「他正被一條鯊魚拖著」。據說附近發現了許多鯊魚。

潛水中心 (PCG) 的調查人員
波多格萊拉 (PCG) 潛水中心的調查人員

拉皮坦上尉還表示，屍體已在當地殯儀館處理完畢，並未經任何處理就被送回親屬手中。 驗屍 考試。

這使得人們無法確認佩雷古丁在遭遇鯊魚時是否已經死亡，或者是被鯊魚殺死——這在菲律賓是非常罕見的現象。過去 11 年裡，那裡共發生 65 起鯊魚攻擊事件，僅發生 XNUMX 起死亡事件。

然而，本 菲律賓海岸警衛隊 隨後，向潛水員和潛水操作員發出警告，「要加強警惕，遵守嚴格的安全規程，特別是在水流湍急和海洋生物活躍的地區」。

也在 Divernet 上： 塞浦路斯死亡事件 + 菲律賓死亡事件, 沒有 SMB 所以道具死亡隊長被釋放, 菲律賓潛水船宿沉沒 4 人失踪, 波多格萊拉的潛水地點已全數解除禁令

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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