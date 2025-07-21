韓國三名潛水員“同時昏倒”

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昨天早上（30 月 20 日），三名使用水面供氣的商業潛水員在韓國港口水域被打撈上來，當時他們已經昏迷不醒，其中兩人死亡，第三人據稱情況危急。

潛水員從早上八點開始就一直在清理停泊在昌原市釜山新港的一艘貨櫃船船體上的藤壺。

昌原海岸警衛隊 上午 11.43 點 XNUMX 分，海警和醫護人員接到緊急報警，趕到現場後發現，潛水員已被救出水面，但仍昏迷，正在接受心臟驟停治療。

他們隨後被送往醫院，其中兩名潛水員被宣布死亡。他們曾在貨櫃船東簽約的潛水公司工作。

據目擊者稱，潛水員當時全部失去意識。海岸防衛隊向當地媒體表示，問題可能出在連接供氣裝置的軟管上，也可能出在供氣裝置本身。警員正在對潛水員進行問詢，並檢查相關設備和閉路電視錄影。

同一天，一名50多歲的休閒潛水員在西班牙馬略卡島埃爾托羅地區死亡。據報道，該名男子下午1.30點XNUMX分左右潛水後重返船隻後不久，因心臟驟停而昏倒。

該船停泊在聖蓬薩遊艇俱樂部，急救人員試圖搶救該男子，但未能成功。國民警衛隊潛水員隨後前往潛水地點進行調查。

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