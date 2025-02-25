因呼吸管死亡而提起 5 萬美元訴訟

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一個韓國家庭對關島一家度假村提起了非正常死亡訴訟，指控其疏忽導致 70 歲的 Young Jae Chung 在 2023 年的一次“浮潛課程”中死亡。

去年 18 月 XNUMX 日，鄭義宣攜妻子金恩靜、兒子金柱亨及兩個年幼的孫子前往美國屬地關島慶祝生日。

據一份報告稱，他們住在杜夢灣的太平洋島嶼俱樂部 (PIC)，該俱樂部由 PHR Ken Micronesia Inc 管理。 太平洋日報.

浮潛課程由 PIC 主持， 講師，報告中未透露姓名，帶著這家人到海灘玩水。根據訴訟，他忽略了詢問學生之前的浮潛經驗、身體素質或在海中的舒適程度。

據稱沒有試圖 訓練 學生們正確使用呼吸管，然後他們被引導以「極快的速度」進入珊瑚礁上方的深水區。這 講師 據說沒有評估個人繼續前進時的進步或舒適度。

努力跟上

鍾先生和他的妻子一直在努力跟上，而鍾先生的 面具 據說已經充滿了水。據說金正恩觀察到了 講師 卻沒有註意到，她的丈夫已經面朝下躺了很久。

她叫了兒子，兒子看到鐘某一動不動地漂浮著，意識到出事了。當他抱著父親走向岸邊時，他大聲呼救。

花了 講師 據家人稱，他花了 2-3 分鐘的時間跟隨他們上岸，然後他似乎試圖進行心肺復甦，但沒有先奪走 Chung 的生命。夾克。目前尚不清楚所有學生是否都穿著救生衣。

據稱，PIC 救生員在警報響起後花了五分鐘才到達現場。他們奪走了 Chung 的生命——夾克 在使用除顫器和進行心肺復甦術之前。

鍾先生被送往關島紀念醫院後被宣布死亡，其家人不得不支付超過 6,900 美元的急救費用。

夏威夷行動

目前，該家人正在尋求賠償 2 萬美元的非正常死亡賠償金、1 萬美元的妻子撫養費損失賠償金、300,000 萬美元的兩個兒子撫養費損失賠償金以及 300,000 萬美元的現場四名親屬精神損害賠償金。該訴訟是在 關島地方法院 18月XNUMX日。

去年又發生了一起與浮潛有關的法律訴訟，目前仍未解決。派翠西亞·約翰遜指責費爾蒙凱亞拉尼度假村、夏威夷旅遊局和夏威夷遊客及會議局疏忽大意，因為她的丈夫雷 浮潛後死亡 據報道，在毛伊島的威雷亞海灘 迪韋爾內特 在的時間。

驗屍官認定雷·約翰遜的死亡是溺水，但他的妻子堅持認為他的死亡是由一種浸入性肺水腫 (IPO) 引起的，而且他們並未被告知這種病症的風險。

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