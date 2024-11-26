紅海船宿「巨浪」沉沒 仍有8人失蹤

紅海潛水船沉沒後，包括兩名英國人在內的八人仍然失踪 海上故事 昨天（25 月 XNUMX 日）。據報道，目前已找到四具屍體。

這艘 44m 長的船隻載有 45 人，其中 31 人是客人，其餘是埃及船員，當時 事件被傳喚 如同先前報導的，上午 5.30 左右 迪韋爾內特。這艘船離開阿拉姆港以北的加利卜港，開始為期五天的旅程，向南駛向弗瑞淺灘地區。隨後它又向北轉向到達赫爾格達。

在阿拉姆港和哈馬塔之間的瓦迪傑馬爾保護區附近發現了沉船事件的倖存者，其中最急需治療的人被空運到醫院，其他人則由埃及海軍護衛艦接走並送往赫爾格達。

搜索行動由海軍基地控制中心協調，涉及埃及武裝部隊的各個部門。

規劃行程

儘管埃及氣象局於 24 月 25 日至 XNUMX 日因大浪危險而發出海上活動警告，但這艘四層甲板、木質船體的船宿仍按原計劃進行行程。 海上故事，否認承擔任何不當風險。

據認為，一旦發生，可能有 4m 的波浪將船隻側向捲起，導致船隻在估計七分鐘內傾覆，並可能導致一些乘客仍留在艙內。

據信，一名芬蘭國民和四名船員仍然失蹤。 海上故事以及兩位英國客人。這 紅海省 表示該船還載有持有美國、比利時、中國、德國、愛爾蘭、波蘭、斯洛伐克、西班牙和瑞士護照的潛水員。

海洋傳奇

Dive Pro Liveaboards 也經營紅海船隻 海洋傳奇, 提利斯 珊瑚夢。今年42月，XNUMXm鋼殼 海洋傳奇 著火了 在從赫爾格達到兄弟、代達羅斯和埃爾芬斯通為期一周的旅行中，導致其中一位客人死亡，她是德國女性獨行旅行者。

10月底另一艘紅海船宿， 演繹, 在一次包機旅行中沉沒 船長似乎無視惡劣天氣警告後，從濱田出發。 18 名潛水員和船員成功逃脫，但大多數人都失去了財物，不得不乘坐小船漂流約 XNUMX 個小時才獲救。

迪韋爾內特 已聯繫 Dive Pro Liveaboard 尋求對此事件的評論。



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