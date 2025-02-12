另一頭座頭鯨在斯凱島附近獲釋

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

在英國潛水員海上生命救援 (BDMLR) 行動五天后 解開一隻座頭鯨 兩名來自蘇格蘭島嶼的漁民利用斯凱島附近的養魚場繩索，成功救出了另一頭陷入類似困境的座頭鯨。

9 月 XNUMX 日，當這些人正在纏住地點南部捕魚時，聽說有人發現這隻鯨魚的尾巴上纏著一條連接著魚簍漁具的浮繩。

展示價值 訓練 他們收到了 蘇格蘭糾纏聯盟 (SEA) 幾年前，人們用魚簍拖著鯨魚，減輕鯨魚的重量，只需輕輕一砍就能完成救援。

SEA 於 2018 年成立，旨在應對蘇格蘭海域海洋動物糾纏報告的增多，它是一個由六個機構組成的合作組織，旨在與近海漁業合作提供協調的監測和參與計劃。

策略性環境評估 (SEA) 試驗

由於有浮力，用來捕撈鯨魚的魚簍繩在水中形成了圈狀，但新加坡漁業局一直在與魚簍漁民聯繫，試驗使用其他下沉繩索。它會平放在海床上，因此對鯨豚的危險較小。

BDDMLR 上午 9.45 點 XNUMX 分，救援隊接到了有關鯨魚纏繞的電話，並再次派出大型鯨魚解救小組，放棄了 訓練 該計劃位於拉格斯附近 370 公里以南，並出發提供協助。

當聽說漁民們為他們解決了麻煩後，救援隊在下午 2.30 點 XNUMX 分停止了救援。

該組織表示：“儘管這種情況有了積極的結果，但我們始終建議致電 BDMLR 報告糾纏情況，因為事情可能會出錯，而且確實會出錯。” “我們向當地 BDMLR 醫務人員和無人機操作員以及提供船隻和支持的當地養魚場表示誠摯的感謝。”

也在 Divernet 上： 志工在斯凱島解救被拴住的鯨魚, 座頭鯨在蘇格蘭擱淺後重返大海, 七月有罕見且不尋常的鯨魚目擊事件, 海豚在康沃爾擱淺，BDMLR 已做好準備