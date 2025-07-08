巴哈馬警方在快艇肇事逃逸後逮捕兩名

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

巴哈馬警方逮捕了兩名分別為55歲和21歲的當地男子，他們涉嫌於30月XNUMX日發生的一起撞船逃逸事件，導致浮潛愛好者布倫特·斯勞（Brent Slough）受重傷。這兩名男子正在接受訊問，並面臨因疏忽造成嚴重傷害的指控。

這位 42 歲的前美國陸軍遊騎兵與家人一起度假，在埃克蘇馬群島最大的島嶼大埃克蘇馬島的塔爾灣海灘距離海岸僅 6 公尺的淺水中浮潛。

據目擊者稱，這艘船是一艘6公尺長的白色波士頓捕鯨船型快艇，其螺旋槳擊中了他的腿部後側，造成重傷。儘管他大聲呼救，但據報道，至少有一名船上人員在快艇加速駛離前回頭看了一眼。

斯勞被從水中救了出來，海灘上的人們用毛巾止住了大量的血，但是由於沒有急救人員趕到，他只能被一輛皮卡車送到當地一家診所。

焦油灣海灘（谷歌地球）

隨後，他被空運到佛羅裡達州邁阿密，在那裡接受了長達四個小時的手術，並繼續接受重症監護。

斯勞的妻子惠特尼形容他「很幸運還活著」。 GoFundMe 發起了 90,000 萬美元的募款呼籲，以支付緊急醫療費用，目前這筆款項已基本到位。

“護理不足”

呼籲中提到，斯勞一家在等待空運期間“在埃克蘇馬和拿騷經歷了一天的護理不足”，以及滿足斯勞即將到來的醫療需求並將他送回德克薩斯州的挑戰。

一名目擊者告訴巴哈馬報紙 論壇 當他從海灘打電話給警察時，警察卻要求他直接聯繫當地的醫療機構。

直到 45 至 60 分鐘後，預期的救護車或護理人員仍未到達，海灘上的人們才從這家人所住房屋的看護人那裡借了一輛皮卡車，將他送往醫院。

這起事件在社群媒體上引發了埃克蘇馬島居民的批評，他們質疑當地缺乏緊急醫療服務，以及對游泳者免受船隻撞擊的保護措施。巴哈馬海事法通常禁止船隻在人口稠密或游泳區域距離海岸60公尺範圍內高速行駛。

也在 Divernet 上： 台灣漁船螺旋槳砸傷潛水員, 肇事逃逸導致潛水員腿部受傷, 女孩家人希望了解馬爾地夫浮潛死亡事件的真相, 道具在鯨鯊之旅殺死女學生