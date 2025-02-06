MAIB 警告“謹慎選擇紅海潛水船”

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危險的改裝、安全設備有缺陷或缺失、逃生路線被堵塞以及跳過簡報——這些都是在過去五年中發生的 16 起紅海潛水船事故中反覆出現的問題，導致包括英國公民在內的多人死亡。

現在英國的 海上事故調查處 （MAIB）已就其 12 月致埃及當局的信函做出跟進 表達擔憂 發布安全公告，告知所有考慮乘坐紅海潛水船的遊客船上居住的安全知識 節日.

MAIB 特別關注了過去 20 個月發生的三起事件，涉及 卡爾頓皇后飯店, 傾覆了 2023 年 XNUMX 月，在赫爾格達附近發生一起槍擊事件，造成數人受傷，包括英國公民； 颶風, 著火了 並於當年 6 月在埃爾芬斯通礁附近被遺棄，造成三名英國客人喪生；去年十一月， 海上故事， 失敗了 在加利卜港南部發現四具屍體，另有七人失踪，其中包括一對英國夫婦，據推測已死亡。

該部門表示，他們發現的主要安全問題是船隻結構不良，而且經常進行大幅改裝或擴建，導致一些船隻變得不穩定。

海上故事修改與擴展前後對比（Ali Aref / Dive Pro Liveaboard）

該部門表示，基本的救生設備有缺陷、過時，有些甚至遺失。火災發生後，火災迅速蔓延表示建築結構防火性能差，且火災偵測系統和滅火器等設備缺失或有缺陷。

緊急逃生路線是通過可上鎖的門，沒有緊急照明，也沒有標記，而對客人的安全簡報要么質量很差，要么根本沒有進行。船員們似乎訓練不足，也不熟悉自己的船隻。

MAIB 安全公告指出，船宿假期通常透過「發布的評級和評論」進行行銷 網上 這些方法不一定準確，也不能保證安全標準」。

至關重要的是，它還擔心，一些客人在抵達埃及時發現自己換乘了另一艘船，而不是他們預訂的那艘船，「這讓他們試圖 節日 在安全的船上」。

卡爾頓女王號，後來沉沒（卡爾頓艦隊紅海）

2024 年下半年報告的其他事件 迪韋爾內特 涉及到 努蘭, 著火了 十一月; 演繹, 沉沒的 十月；和 飛魚, 撞上了礁石 在6月。

給潛水員的建議

MAIB 建議潛在客人僅透過能夠提供安全標準保證的知名供應商預訂船上住宿假期。

一旦登船，潛水員應要求船員在出發前提供詳細的安全簡報。這應該包括緊急出口和警告信號、集合站、安全設備的位置和使用以及棄船程序。

颶風著火（法茲·塔梅爾）

英國海上調查局海事事故首席調查員安德魯·莫爾 (Andrew Moll) 表示：“雖然英國海上調查局無權調查在其他沿海國家領海內航行的非英國國旗船舶的事故，但我們已向相關部門通報了我們的國家利益，並願意為他們進行的任何安全調查提供一切協助。”

英國是埃及對這些事件的安全調查的重大利益相關國，莫爾 12 月致埃及政府的信函中稱， 埃及海事安全局 （歐洲機械工程學會）。

馬來西亞海上調查局警告稱，紅海潛水船“不太可能按照英國同類船隻的標準建造、維護、裝備和操作”，並敦促“在選擇船隻時要格外小心”。這 安全公告 可以在其網站上找到。



也在 Divernet 上： 脅迫行為 海上故事 根據 BBC 報道，潛水員倖存者。 “我們的潛水船沉沒了：現在怎麼辦？”, 紅海船宿在 Abu Nuhas 沉沒, 颶風潛水員死亡——以及另一起船宿事件