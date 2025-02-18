潛水員遭遇船隻撞擊，頭部受傷

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15 月 XNUMX 日，一名澳洲潛水員在羅特尼斯島附近被一艘船撞到，幸運的是他活了下來，但頭部留下了一道深深的傷口。

根據澳洲廣播公司報道，來自珀斯的達米安·麥克卡特與西澳大利亞水下探險俱樂部的其他成員一起從停泊的船上潛水到傑克遜岩遺址，並和他下面的另外三名潛水員一起返回水面。

潛水船的船體上以大字母印有俱樂部的名稱，並懸掛著一面顯眼的潛水員下潛旗，指示過往船隻應保持至少 50 公尺、最好 100 公尺的距離。

麥卡特爾稱，他感覺“後腦勺傳來一聲巨響”，但在上升過程中沒有聽到發動機的聲音，只是瞥見船隻加速駛向遠方。

其他俱樂部成員將麥卡特爾抬到船上並對他進行了急救，然後把他送上岸送往醫院，他的傷口需要縫合。這名潛水員後來告訴美國廣播公司 (ABC)，肇事逃逸的司機很可能沒有意識到撞到了人。

俱樂部船上的旁觀者稱，肇事船隻長 5 米，呈白色，側面有綠色或灰色條紋，船篷為白色。他們向警方和州交通部門報告了這起事件，警方和交通部門已開始調查，並要求任何知情人士挺身而出。

目擊者估計，當時這艘船距離他們的潛水船隻有 20 至 25 米，行駛速度“太快”，潛水員“距離死亡僅幾英寸”。

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