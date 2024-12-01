《海洋故事》失蹤的英國潛水員被命名

七人中的英國潛水員仍下落不明 沉沒後 海上故事 船宿 埃及的珍妮·考森 (Jenny Cawson)，36 歲，塔里克·西納達 (Tariq Sinada)，49 歲，是一對來自德文郡的訂婚夫婦。

據報道，這兩名潛水員過去曾在泰國、印尼和菲律賓擔任教練，但現在他們一起住在阿什伯頓，並受聘擔任 IT 顧問。

沉船事件後獲救的另外兩名英國潛水員分別是 65 歲的科林沙拉特 (Colin Sharratt) 和 58 歲的莎莉瓊斯 (Sally Jones)，他們是一對來自倫敦的夫婦。據稱，他們是因輕傷在馬薩阿拉姆一家醫院接受治療的六名客人和三名船員之一。

倖存者科林沙拉特和莎莉瓊斯

海上故事 機上載有44人，其中14人是船員。已有 XNUMX 人獲救，並找到 XNUMX 具屍體，其中包括船長阿拉·侯賽因 (Alaa Hussein)。

對船隻本身的搜索行動被描述為危險的，受到惡劣海況的阻礙，儘管人們對在船內搜尋可能的倖存者所需的時間提出了疑問。

救援隊由埃及海軍協調，包括其他軍隊、海岸防衛隊（海軍的一部分）和當地潛水員誌願者。

12 月 25 日凌晨，這艘木船體沉入水深 30 m，部分浮出水面。然而，直到第二天晚上大約 20 小時後，救援人員才發現並救出了 XNUMX 名被困在船艙中的倖存者。多虧了XNUMX公分深的氣囊，他們才能在寒冷和黑暗中生存。

五名倖存者之一，23歲 講師 Youssef Al-Faramawi 在試圖幫助客人安全時被困，並被他自己的叔叔 Khattab Al-Faramawi 救起，Khattab Al-Faramawi 是該船運營商 Dive Pro Liveaboard of Hurghada 的員工。

盡力幫助客人：Youssef Al-Faramawi

他告訴媒體，用手電筒搜查這艘四層甲板的船非常具有挑戰性，包括打開船艙門的任務。

晃動和傾斜

除英國外，據說船上的其他潛水客人來自比利時、中國、芬蘭、德國、愛爾蘭、波蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞士和美國。在阿拉姆港接受必要的醫療治療後，倖存者被送往赫爾格達遣返。

跟你說話 鏡子一名船員在談到聲稱導致船隻傾覆的海浪時說道：「我們以前從未見過這樣的情況。它突然撞到了小船，導致船劇烈搖晃，然後翻了。我們試圖提醒乘客，但時間很少。 海上故事 七分鐘內沉沒。

另一位目擊者則稱，他們「感覺船急劇傾斜，試圖抓住穩定的東西，但傾覆的速度非常快。我聽到小屋內傳來尖叫聲，但許多人無法出去，因為門是關著的，而且這個地方充滿了水。

然而，海洋學家西蒙·博克索爾 (Simon Boxall) 告訴天空新聞，沒有證據表明存在巨浪，並堅稱當時的風力不足以「產生這些所謂的 3-4m 的波浪」。

海洋故事（紅海省）

儘管埃及氣象局在出發前一天發布了惡劣天氣和海況警告，但這艘潛水船還是在 24 月 XNUMX 日離開了加利布港。

它按照為期五天的行程向南行駛，本應在本週末抵達赫爾格達。沉沒發生在靠近濱田的海豚礁附近，紅海省很快解釋說，「巨浪」是罪魁禍首。

需要看調查

海洋學家博克索爾堅稱：“我仍然認為這可能不是導致翻船的海浪。” “我們需要看到對此進行調查。現在還處於早期階段，但埃及當局提供的資訊仍然非常少。

不幸的是，儘管今年紅海發生了多起約五起船宿沉沒和火災事件，但埃及當局並未定期分享承諾的調查結果。

最近的另一個損失是船宿的損失 演繹, 也進行了一次旅行 儘管有天氣警告。

今年的損失中有兩艘船是由 Dive Pro 船宿。 除了 海上故事42 月，XNUMXm 鋼殼 Sea Legend 起火，導致其中一名客人死亡，她是德國女性獨行旅行者。

埃及官員僅表示 海上故事 擁有有效的安全證書，據了解沒有出現任何技術問題。

一名潛水員本週告訴天空新聞，最近乘坐另一艘 Dive Pro 船宿船隻 32m 海珍珠，暴露了缺乏疏散演習以及他所說的糟糕的安全標準。他說，他必須自己尋找並研究如何打開船上的小型緊急艙口。 DPL 沒有回應置評請求。

這篇文章已被修改，刪除了 DPL 是船宿 Scuba Scene 運營商的建議。當該船於 2022 年起火時，它被 DPL 船隻 Sea Legend 取代，該船今年也起火了。

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