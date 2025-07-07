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英國水肺教練榮獲救援獎 

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救援：PADI 課程總監 Marcus Kitching-Howe
英國課程主任 Marcus Kitching-Howe

據稱，去年，一名英國水肺教練在馬耳他 Cirkewwa 岸上潛水點救出了 27 名在波濤洶湧的大海中被困的潛水員，他因此獲得了傑出勇敢獎。

英國皇家人道協會銅牌獎章於上週在倫敦哈伯達舍爾大廳舉行的頒獎典禮上頒發，該獎項旨在表彰那些冒著生命危險去拯救或試圖拯救他人的人。

課程總監 Marcus Kitching-Howe，32 歲，來自北約克郡斯溫比，擁有 PADI 5* 教練發展中心 馬爾他ABC潛水 位於聖保羅灣城。 

26 月 XNUMX 日中午，他剛剛在 肉孜 沉船，他注意到下午的天氣預報很糟糕。隨著風力突然增強，他發現惡劣的海況使得那些仍在水中的潛水員面臨危險的逃生路線。

生命線

基欽豪將一條 12 公尺長的繩子綁在扶手上，然後回到水中幫助潛水員自己上來。

海浪讓許多人難以到達安全線，但他在水中待了半個小時幫助他們，並​​警告其他人遠離岩石，進入開闊水域，因為在那裡救援船接他們更安全。

當他意識到一名潛水員仰面漂浮但沒有反應時，他遊過去並試圖搶救他，但卻無法救活這名 45 歲的荷蘭男子。

「我很榮幸獲得這個獎項，」豪說。 “我只是出於本能，那一天我永遠不會忘記，尤其是當時在水中的一名潛水員不幸喪生。”

英國皇家人道協會 1774 年，著名醫生威廉·霍斯 (William Hawes) 和托馬斯·科根 (Thomas Cogan) 在倫敦創立了該組織，旨在推廣復甦技術並獎勵那些冒著生命危險去拯救他人的人們。

該協會成立 250 年來，審查了超過 88,000 項提名，並頒發了超過 200,000 個獎項。

也在 Divernet 上： 英國潛水專業人士前往馬耳他救援, 馬耳他多風海岸潛水點潛水員死亡 17 人獲救, 七名潛水員獲得新年榮譽 從鱷魚手中救出雙胞胎姊妹的潛水員獲得獎牌

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