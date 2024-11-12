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海岸警衛隊引導潛水船尋找失蹤的潛水員

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漂流潛水員很高興看到遊艇（Hold Fast Adventures）
漂流潛水員看到遊艇後鬆了一口氣（Hold Fast Adventures）

6 月 XNUMX 日，六名水肺潛水員中的五人在夏威夷的潛水船上失踪，據留在船上的潛水員稱，船長無法控制局勢。

潛水員在瓦胡島東南端夏威夷凱以南約一英里處被一對夫婦在他們的 13m 遊艇上發現後獲救。 堅守。由於無法將這群人安全地帶上船，他們向海岸警衛隊發出了警報，海岸警衛隊隨後向船長指示在哪裡可以找到他的客戶。

據報道，這對夫婦聽到了求救聲，並發現潛水員在遠處互相依偎。當卡米拉·斯托奇和她的丈夫瑞安駛近時，潛水員告訴他們，他們已經偏離了包租船， 親愛的安，大約提早了 90 分鐘。 

「當時風很大，風速越來越快，」斯托奇說。 「只有一名潛水員處境危急——面色蒼白、體溫過低、嘔吐——所以我們試著先讓他上船。他帶著沉重的裝備，太昏昏欲睡了──我親自禁止他們脫下裝備。

“我們的下一個選擇是使用升降索，但會冒風險，所以我們都決定等待海岸警衛隊。”這對夫婦向潛水員扔了一條吊繩。 「我們圍著他們轉了 45 分鐘，與他們交談，給他們水，讓他們保持良好的精神狀態，」斯托奇說。

與潛水員接觸

斯托奇說，海岸防衛隊表示，這對夫婦的緊急呼叫是有關船隻失散的第一份報告。大約 45 分鐘後，一架直升機抵達，隨後是 親愛的安，它接起潛水員並立即離開。

後來與潛水員取得聯繫的斯托奇表示，在遇到平衡問題後選擇留在潛水船上的潛水員聲稱船長未能保持適當的瞭望，需要他的關注。

據海岸警衛隊稱， 親愛的安隊長無意中聽到後才聯絡的 堅守的援助請求。其中一架直升機從訓練飛行中轉移，抵達現場後，飛行員將潛水員的位置轉達給了救援人員。 親愛的安 這樣它就可以接他們了。目前還沒有人員受傷的報告。

這次潛水是由 Aaron's Dive Shop 組織的，這是位於凱盧阿的 PADI 5* IDC，號稱是夏威夷最古老的中心，已經運營了 50 多年。 親愛的安 是執行大部分日常包租任務的兩艘船之一。

亞倫後來向當地媒體表示，他們在最後一刻做出了改變潛水地點的決定，但在做出這項改變時，其「記錄在案的協議」並未得到遵守。 

聲明稱，潛水領隊在使用中小型潛水器和在分離過程中保持團隊團結方面採取了正確的措施，並將對此事件進行審查。這 海岸警衛隊 也表示正在進行調查。

也在 Divernet 上： 水肺潛水員經歷 5 小時漂流，然後徒步, 潛水員在分離後經歷了七小時的漂流, 海上遺棄夫婦：5萬美元訴訟歸咎於人員編制缺陷 

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