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海岸防衛隊在受孕週年紀念日無所作為受到猛烈抨擊

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NTSB 主席在聖塔芭芭拉舉行的 Conception 五週年聚會上致詞 (NTSB)
NTSB 主席在聖塔芭芭拉舉行的 Conception 五週年聚會上致詞 (NTSB)

美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 藉該法案成立五週年之際 概念 潛水船宿火災批評美國海岸防衛隊據稱對加強海上安全措施的呼籲反應冷淡，以免造成更多生命損失。

2 月 34 日，船起火時，XNUMX 名死者被困在一間雙層房內，他們的親屬與 NTSB 官員一起前往現場。 概念 聖塔芭芭拉海濱的紀念碑 加利福尼亞州，既是為了紀念 2019 年去世的人們，也是為了再次呼籲採取行動。

NTSB 有權調查災難並 問題 根據其調查結果提出建議，但不能製定法規。在聖克魯斯島附近夜間發生火災後，該組織發布了一份報告，火災導致所有乘客死亡，而船長和除一名船員外的所有船員都逃脫。 

2 年 2019 月 XNUMX 日黎明時受孕。目前認為火災是從垃圾桶開始的（國家運輸安全委員會）
概念 2 年 2019 月 XNUMX 日黎明（國家運輸安全委員會）

曾在火災現場的董事會主席 Jennifer Homendy 告訴集會者，四年前發布的安全建議「本來可以挽救船上 34 名受害者的生命」。 概念“。

針對小型客船提出了四項關鍵建議： 概念 被列為觀察員並由海岸警衛隊執行，但霍門迪表示未能立即對此採取行動。 

直到國會在 2021 年授權採取行動後，才實施了「臨時最終規則」——但她表示，此後似乎沒有發生任何事情，而且距離最終規則還「有數年之遙」。 

目錄

4 項關鍵建議

四項要求中的第一項是，船宿遊輪的所有起居空間應配備相互連接的煙霧和火災偵測器，以便當一個偵測器觸發時，它會依序觸發其他偵測器。

應實施檢查程序，以核實船東和經營者是否進行巡迴巡邏，並確保負責的船員保持清醒。 

應提供乘客和機組人員逃生通道，進入主要出口以外的空間，最後，應確保緊急出口，包括舖位上方的門和艙口，不被阻塞。

「海岸警衛隊沒有做的事情——我們至少從 2013 年起就要求他們做——是 問題 該法規要求所有懸掛美國國旗的客船（包括小型客船）營運商實施安全管理系統（SMS）”，Homendy 說。

「在海上安全方面，SMS 確保遵守現有法規。這是一個確保與安全操作相關的規則和程序到位的過程。它涵蓋了預防性維護和應急程序，劃定了指揮系統，並規定了船員的職責和責任，例如巡迴巡邏。

受孕紀念牌（Antandrus）
概念 聖塔芭芭拉 (Antandrus) 的紀念牌

“還有多少次？”

NTSB 首先向 海岸警衛隊 在對兩起嚴重渡輪事故進行調查後，2003 年針對與渡輪有關的 SMS 以及 2012 年針對所有客船制定了 SMS 紐約 這導致多人死亡和受傷。 2010 年，國會要求海岸警衛隊要求所有客船使用 SMS。

「在 2013 年致 NTSB 的一封信中，海岸警衛隊表示他們正在製定規則，要求使用短信，」Homendy 說。 “我們沒有聽到更多消息。”她接著列舉了同年和 2018 年發生的更多嚴重事故。

「然後在 2019 年，一場火災在 概念 34人死亡。我們需要多少次請求海岸警衛隊採取行動？還需要多少人受傷？還需要死多少人？國會還需要多少次不斷告訴海岸警衛隊做某事？她說。

「我們最後一次透過 SMS 收到海岸警衛隊的消息是他們在 2021 年 XNUMX 月發布了擬議規則制定預先通知，大約四年前。下一階段是擬議規則制定通知，然後是最終規則。 

「我們甚至還沒有製定最終規則。那還需要幾年的時間。什麼事要花這麼久？距離我們第一次推薦已經過去很多年了！家人、朋友失去了親人。這些不僅僅是統計數據。它們不僅僅是數字。這些都是人。生活將永遠不一樣。

海岸防衛隊的回應

報導稱，美國海岸防衛隊“仍然全力確保所有小型客船上乘客的安全” 迪韋爾內特。 「為了回應這場悲劇和國家運輸安全委員會隨後提出的安全建議，我們在過去五年中實施了一系列重大的乘客安全改進措施，直接旨在防止未來的傷亡。

「這些包括增強煙霧偵測、緊急逃生路線、消防 訓練 要求和巡迴值班要求。

「此外，海岸防衛隊正在積極推動規則制定過程，要求在懸掛美國國旗的客船上強制實施安全管理系統，這是一項重要的高度優先措施。我們繼續與船舶運營商和其他利益相關者密切合作，以確保遵守安全法規並推進整個行業的最佳實踐。

「海岸防衛隊對造成這場毀滅性生命損失的悲劇深感悲痛。我們的心與受害者以及他們的家人和朋友同在。

“我們的努力仍在繼續，我們仍然致力於透過嚴格的監督、改進的安全措施以及與合作夥伴和公眾的合作來防止未來的悲劇發生。”

也在 Divernet 上： 潛水船宿船長被判入獄四年, 潛水船宿船長的再審投標被推翻, 致命的船宿大火始於垃圾箱, 概念所有者採取行動限制責任

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@ValTaylor7
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