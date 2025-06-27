14 歲少年因潛水船螺旋槳受傷，引發損害賠償糾紛

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一名 14 歲男孩在一次「探索水肺潛水」活動中被船用螺旋槳劃傷，這導致印尼最大的潛水業者與男孩的父母發生爭執。

事件發生在 23 月 5 日，當時位於龍目島西北海岸的 PADI XNUMX* 潛水度假村 Blue Marlin Dive Gili Trawangan 帶著印度度假者 Aaryan Pathania 前往名為 Turtle Heaven 的地方體驗潛水。

據 Blue Marlin Dive 稱，這名少年始終處於教練的直接監督之下。

度假村的法定代表人薩蒂亞·維拉萬 (Satiya Wirawan) 在與帕塔尼亞 (Pathania) 家族的通信中解釋道：“在水面重新定位期間，儘管教練立即努力引導阿瑞安 (Aaryan) 並將其拉離船隻，但當時的水面狀況導致阿瑞安 (Aaryan) 意外與船隻接觸。”

這次接觸導致 Aaryan 小腿被割傷，雙腳被擦傷，Blue Marlin Dive 後來稱傷勢較輕。

經過內部調查，潛水度假村否認了Aaryan父親提出的營運疏忽和違反適用安全標準的指控。 Manish Pathania表示，目擊者當時知道潛水員下水時潛水船的引擎在運轉，因此駕駛員有疏忽行為。

“為了防止船撞到珊瑚礁，通常會暫時啟動發動機，”維拉萬說，“發動機關閉後，螺旋槳會旋轉一段時間，然後完全停止。”

“這些表面的割傷清楚地證明，事故發生時發動機和螺旋槳沒有運轉。如果發動機和螺旋槳運轉正常，傷勢會嚴重得多。”

吉利特拉旺安島（Kambui）

現場進行了急救，隨後Aaryan被送往龍目島的一家醫療機構進行傷口清潔和縫合。 Wirawan說，當被邀請送往「國際水準的醫院」時，他們一家更傾向於選擇附近的診所，這樣可以最大程度地減少對旅行計畫的影響，順利返回吉利特拉旺安島。

Blue Marlin Dive 承擔了 Aaryan 一家出發前的所有醫療和旅行費用及雜費，並提出讓 Aaryan 在吉利特拉旺安島過夜，以便讓 Aaryan 的傷口有更多時間穩定下來，但遭到了拒絕。

當這家人要求為三名成員在返回印度的航班上升級商務艙時，由於 Aaryan 需要額外的腿部空間，Blue Marine 同意承擔其中兩次升級的費用。

護理責任

帕塔尼亞 (Pathania) 家族堅持認為，Blue Marlin Dive 在 PADI 官方體驗期間對其監督下的未成年人負有照顧的義務，但在後續處理中缺乏同理心，並試圖逃避責任。

他們現在要求賠償 3 萬印度盧比（約 25,500 英鎊），以支付醫療和心理治療費用、上學時間損失以及「給 Aaryan 和我們家人造成的痛苦、折磨和悲傷」。

馬尼什·帕塔尼亞 (Manish Pathania) 聲稱，他的兒子需要縫的針比潛水中心了解的要多，並且暫時出現腰痛，在水邊時仍然感到焦慮，並且由於心理困擾而缺課。

Blue Marlin Dive 反駁稱，該公司在對此次事件做出即時反應時，已經本著善意且不承認責任的方式支付了近 96 萬印尼盾（約 4,300 英鎊），這構成了最終和解。

當時該家庭尚未提出任何旅遊保險索賠，Blue Marlin 建議任何進一步的索賠都應透過其旅遊或健康保險提供者提出。

“隱蔽的企圖”

維拉萬將帕塔尼亞斯的要求描述為“一種暗地的勒索”，並表示帕塔尼亞斯的家人拒絕接受阿瑞安的傷勢僅限於五處“表面撕裂傷”且預計他會康復的事實。

藍色馬林魚潛水 1990 年，英國潛水教練兼技術潛水員 Simon Liddiard 在吉利特拉旺安島創立了 Blue Marlin Dive UK，他和他的妻子 Jane 共同擁有該公司。

該公司目前聲稱自己是印尼最大的潛水營運商，其潛水點不僅分佈在吉利特拉旺安島，還遍布吉利美諾島、吉利艾爾島、科莫多島、龍目島聖吉吉島和龍目島庫塔島。該公司營運12艘日間潛水船和兩艘船宿潛水船。

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