減壓病 (DCI) 及其預防方法：免費線上書籍

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潛水員避免減壓病的最佳方法是“知己知彼，百戰不殆”，而一種了解減壓病風險以及如何應對同伴減壓病的現成方法剛剛免費提供。 網上 在著名專家約翰李普曼博士的一本書中。

潛水員減壓病指南是一本適合潛水員閱讀的書，其中提供了關於減壓病的識別、管理和預防的實用建議，該書於 2011 年首次出版，目前是第三版。

這本66頁的書包含了潛水員所需的所有實用信息，章節涵蓋了氮氣的吸收和排出、氣泡的形成；減壓病本身；卵圓孔未閉（PFO）、氧氣急救；以及在偏遠地區潛水時可能發生的事故（要點：在偏遠地區潛水時務必謹慎！）。書中包含11個詳細的案例研究，以及照片、圖表、檢查清單和詞彙表。

Lippmann博士是澳洲潛水安全基金會（ADSF）的主席兼首席執行官，該基金會是一家慈善機構，致力於資助促進潛水健康和安全的研究和安全計畫。他也創立了DAN亞太區並擔任主席長達25年，同時也擔任執行董事長達20年。

在他 40 年的潛水生涯中，有 50 多年時間他致力於安全潛水、減壓和事故管理方面的研究、教學、寫作和諮詢。

他專攻復甦、急救、氧氣供應、潛水救援和減壓的各個方面，撰寫和合著了許多書籍、文章和研究論文。

潛水員減壓病指南 可以 在 ADSF 網站上線上觀看以及 Lippmann 博士合著的其他文章，例如 我適合潛水嗎？ 水肺潛水員的潛水醫療.

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