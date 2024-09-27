軟管斷開導致斯卡帕潛水員死亡

驗屍官得出的結論是，雖然一名水肺潛水員在斯卡帕灣的死亡是意外，但如果在入水前進行適當的設備檢查，死亡是可以避免的。

在2021的夏天 迪韋爾內特 報導稱， 一名無名潛水員的屍體 27 月 XNUMX 日，在以奧克尼群島的 Barrel of Butter 和 Cava 為中心進行大規模搜尋後，他於 XNUMX 月 XNUMX 日失踪後的第二天被發現。

三年多後，對德比郡切拉斯頓 57 歲大衛普萊斯 (David Pleace) 死亡事件的調查現已結束。

普萊斯一直在探索沉船殘骸 布魯默 據該公司稱，這艘輕型巡洋艦是潛水團的一部分，為期一周的「願望清單」假期 日誌，其中涵蓋了訴訟程序 德比驗屍法庭 昨天（26 月 XNUMX 日）。

據潛水員同伴報告，Pleace 的屍體在當天第二次潛水時失踪，最終被一名當地潛水員發現，屍體面朝下，距離沉船約 20m，沉船最大深度為 36m。

卡瓦島，斯卡帕灣（科林公園）

更少的團隊檢查

助理驗屍官索菲·洛馬斯被告知，普萊斯使用的潛水設備沒有發現機械缺陷，但當他入水時，機翼充氣軟管已斷開。

該潛水員的經驗水平沒有具體說明，但據描述，他參加了「幾次水肺潛水訓練課程」。

“事實是，由於軟管沒有連接，從大衛悲傷地進入水中的那一刻起，結果就已經註定了。”洛馬斯說，並補充說，雖然尚不清楚潛水員進行了哪些個人檢查，但經驗豐富的潛水員往往會較少進行團隊檢查。

「他無法控制自己的浮力並迅速下降，」她說。 「他的團隊成員不太可能在有限的時間內做任何事情。

“我想向所有潛水界強調，這些檢查非常重要，無論您的專業水平如何，進行個人和身體檢查都會對接下來的事情產生重大影響。”

然而，驗屍官決定不完成“預防未來死亡”報告，因為她說所發生的事情是“態度”，而不是代表“培訓或知識方面的差距，或者組織沒有採取正確的做法”。

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