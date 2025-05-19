潛水艇因潛水員下潛而失去動力

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一艘潛水艇發生電氣故障，四名潛水員仍在水下，救生艇工作人員對潛水艇發出的求救信號作出了回應。該事件於昨天下午（18 月 XNUMX 日）發生在西薩塞克斯郡海岸附近。

由於沒有動力，船隻隨著漲潮向東漂流，三名船員擔心潛水員浮出水面後無法找到或進入船隻。當時天空晴朗，吹著溫和的南風。

海岸警衛隊接到了這艘位於米德爾頓海濱村以南約兩英里的船隻的報警電話，並向皇家全國救生艇協會發出了警報。來自利特爾漢普頓和塞爾西救生艇站的志願船員迅速趕往現場。

兩名潛水員被找到，並在塞爾西皇家全國救生艇協會的陪同下被帶回潛水船，而另外兩名潛水員則被利特爾漢普頓的近岸救生艇救起 蕾妮·謝爾曼。潛水員均未受傷， 蕾妮·謝爾曼 能夠將潛水船拖回利特爾漢普頓港。

設備故障

「當我們接到求救信號時，我們的岸上和救生艇人員特別意識到他們角色的重要性，特別是在已知有人在水中的情況下，」他說 利特爾 RNLI 救生艇營運經理尼克懷特 (Nick White)。

“無論船隻準備得多麼充分，在海上暴露的環境中都可能導致設備故障，我們很高興能夠在將潛水員及其支援人員安全返回港口的過程中發揮關鍵作用。”

RNLI 該公司在英國和愛爾蘭運營 238 個救生艇站，並依靠自願捐款和遺贈來維持其救援服務。該組織成立於 1824 年，其救生艇船員和救生員已拯救了超過 146,000 人的生命。

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