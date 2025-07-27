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船槳事故發生後，潛水嚮導生命垂危

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潛水嚮導受傷：眺望科蘇梅爾島西部的大海（Felipe de la Fuente Díaz）
眺望科蘇梅爾西部的大海（Felipe de la Fuente Díaz）

墨西哥灣的潛水指南 加勒比 25月XNUMX日上午，度假勝地科蘇梅爾島的一名男子在一次事故中情況危急。當時，他正帶領一群遊客在島西側熱門潛水勝地尤卡布礁附近潛水時，被船的螺旋槳擊中。

這名導遊名叫 Manuel C，他正陪同潛水員從一艘船上到達水面或接近水面的地方，另一時另一艘船，據說名叫 馬拉納莎，靠近該團體並用螺旋槳擊中了他， 裡維埃拉瑪雅新聞.

目擊者稱，這艘船行駛速度過快——尤卡布礁和科蘇梅爾海洋公園的其他區域一樣，限速為3節（3.5英里/小時）。他們還聲稱，駕駛這艘船的人無視了潛水員落水的喊叫警告。

現場潛水員稱，當時已經部署了 SMB，並且還有報告稱標記浮標被螺旋槳纏住了。

據推測，Manuel C 可能在試圖保護另一名潛水員時被擊中。撞擊導致他的下半身嚴重受傷，他被緊急送往當地醫院。 

據科蘇梅爾民防局局長阿爾弗雷多·阿雷利亞諾稱，該事件並未立即向當局報告， 馬拉納莎 據稱，該公司還未經國家自然保護區委員會的許可就進入了珊瑚礁區（柯南普）。官方已展開調查。

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