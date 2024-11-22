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潛水學校因爆炸導致教練腿部受傷被罰款

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潛水學校被罰款：吉朗地方法院
吉朗地方法院

澳洲潛水指導，PADI 5* 講師 位於維多利亞州墨爾本南部吉朗的開發中心因未經測試的水肺氣瓶爆炸導致一名潛水員的腿被炸斷而被罰款 40,000 澳元（20,460 英鎊）。 

後來發現潛水學校使用的 53 個氣瓶中有一半沒有經過測試，但它們並沒有與正在測試的氣瓶分開存放。

該公司以 Stelkea Pty 的名義受到指控，於 14 月 XNUMX 日在吉朗地方法院被判無罪，並承認一項未能提供安全工作場所的指控。 

在澳大利亞，法院有權判定罪犯有罪，但可以基於各種理由選擇不記錄定罪。該公司被命令支付 4,386 美元（2,260 英鎊）的費用。

男子跳水 講師，被健康與安全部門描述為志願者 維多利亞工作安全局2022 年 XNUMX 月，他一直在澳洲潛水指導的工作場所為氣瓶充氣，據說一直遵循標準程序。

當他關閉其中一個氣瓶上的閥門時，他聽到一聲哨聲。幾秒鐘之內，圓筒就爆炸了，他的左腿膝蓋以下被切斷，右腳嚴重受傷。男子被送往醫院接受緊急手術。 

潛水店的窗戶被炸飛，碎片散落各處，建築物內部結構受到「嚴重」損壞。

年度測試

澳洲標準規定，潛水氣瓶應每 12 個月在經過認證的測試站進行一次目視檢查和壓力測試。工作安全局的一項調查發現，爆炸的鋼瓶沒有經過測試，但無法確定上次測試的時間。 

法院認為，出於安全目的，澳洲潛水協會將未測試的氣瓶與測試中的氣瓶分開是「合理可行的」。 

工作安全局健康與安全執行董事薩姆·詹金 (Sam Jenkin) 表示：“這是一起可怕且可以預防的事件，不幸的是，它給一名工人帶來了改變生活的傷害。” 

“在這個案例中看到失敗尤其令人不安，因為潛水是一個對設備進行適當維護並確保其符合適當標準的行業，這可能是生與死的區別。”

澳洲潛水學院成立於 1984 年，是一家潛水俱樂部，並於 2012 年成為 PADI 潛水中心。 

也在 Divernet 上： 潛水教練在儲罐爆炸後死亡, 您的潛水氣瓶是否想殺死您？, 你的氣瓶裡有什麼？

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