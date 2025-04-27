潛水店老闆解釋兒子死亡原因 + 安大略省第二起死亡事件

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本月初在安大略湖遇難的一名加拿大潛水教練被確認為 47 歲的克里斯·哈斯利普，他的父親一直在解釋他認為兒子死亡的可能原因。

致命事件 13月XNUMX日下午報道 迪韋爾內特。哈斯利普和一位老朋友正在潛水，他們常去的地方是湖與聖勞倫斯河交匯處附近的一艘駁船殘骸。

兩名潛水員均浮出水面，距離海岸約 15 米，但哈斯利普又潛回水下。急救人員用船將哈斯利普的夥伴救起，並送往醫院，只受了輕傷，但哈斯利普的屍體直到第二天早上才被發現。

克里斯·哈斯利普 (Chris Haslip) 和他的父親丹尼爾 (Daniel) 於 1996 年一起學習水肺潛水，九年後，他們在金斯敦市附近開了一家潛水商店“Explorer Diving”。

丹尼爾現在告訴當地報紙 金斯頓輝格標準報 他的兒子患有第 1 型糖尿病。

「我認為這就是他失敗的原因，」他告訴 該文件。 「我相信他在水下血糖低了。和他一起潛水的那個人也是一位潛水大師，經驗豐富，也是我以前的戰友，他竭盡全力想要救他，但他最終因為壓力太大心臟病發作了。”

丹尼爾將兒子夥伴的努力描述為英勇，“但是當你到達隊伍的盡頭時，樓上有人需要你——我們在下面想要什麼並不重要。”

克里斯·哈斯利普

父子倆都取得了 SDI 教練資格和技術資格，並一起去過很多國家潛水，但對於熱衷於沉船潛水的克里斯來說，據說安大略湖仍然是他最喜歡的地方，從金斯敦開車一小時就能看到大約 200 艘沉船。

克里斯因病失去了左腿，戴著義肢，但他的父親說，這並沒有限制他跳水的能力，也沒有幫助其他人跳水。

他從不讓病痛阻礙自己，他努力嘗試，而且做得很好。我覺得他很享受跳水這項運動。這是他的熱情所在——而這對我們來說很艱難。 」

安大略省又有一名男子死亡

與此同時，安大略省另一名潛水員，一名未透露姓名的 61 歲男子，在哈斯利普死後僅 10 天也去世了。事故發生於 23 月 XNUMX 日晚上，地點位於聖勞倫斯河沿岸更東邊康沃爾市附近的一個潛水點。

警方在晚上 7.45 點 XNUMX 分左右接到報告稱，一組四名潛水員在麥克唐納島西端的水下運河系統的一部分的船閘上潛水，只有三人浮出水面。

安大略省警察局水下搜索和打撈部門正在調查此事，第二天上午 11.30 點 XNUMX 分左右找到了潛水員的屍體。

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