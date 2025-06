威爾斯和庫拉索島潛水員死亡

一名 60 歲男性潛水員的屍體在威爾斯西北部的多蘿西婭採石場內陸潛水點被發現。

The incident occurred on Saturday, 31 May, when emergency services were called to the disused slate quarry in the Nantlle Valley. “The man’s family have been informed,” stated North Wales Police. “The death is not being treated as suspicious, and the coroner is aware.”

塔利薩恩村附近的洪水湖泊最大深度達106米,這使得多蘿西婭(Dorothea,又稱「多蒂」)自1990世紀XNUMX年代以來就成為了熱門潛水勝地,尤其受到技術潛水員的青睞,儘管那裡被圍欄圍起來,也沒有任何潛水設施。長期以來,那裡的潛水活動被官方禁止,但這對降低先前居高不下的死亡率卻收效甚微。

近年來,該網站由北威爾斯技術潛水員(新世界貿易發展署是英國潛水俱樂部 (British Sub-Aqua Club) 的一個分支機構,在土地所有者的許可下運作受控潛水計畫。僅限具備混合氣體減壓潛水資格的潛水員入場。

庫拉索島獨奏

昨天(2 月 XNUMX 日),海岸防衛隊在庫拉索島首都威廉斯塔德南部皮斯卡德拉灣附近的岩石處發現比利時技術潛水員 Jan Verhaegen 的屍體。

39 歲的維爾海根經營著一家建築公司,已經在加勒比海南部的這個島上生活了七年。

揚·維爾哈根

據說他是一名經驗豐富的技術潛水員,屬於庫拉索潛水協會,並定期與其他會員在周末在該地區潛水,但據說他也喜歡獨自潛水,特別是當他想冒險進入更深的水域時。

儘管據報道水下能見度較差,他還是於週日下午獨自潛水,並像往常一樣請一位朋友如果他在一定時間內沒有回來就發出警報。

隨後的搜救行動由一架直升機和一架固定翼飛機參與翼 飛機,以及一些船隻和潛水員。

也在 Divernet 上: 探索 16 個著名的英國內陸潛水地點:Coldwater Adventures