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潛水員在墨西哥單獨進行天然井探測時死亡

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天然井潛水員 (Ranil Wijeyratne)
天然井潛水員 (Ranil Wijeyratne)

上週，墨西哥尤卡坦半島發起了一項搜救行動，一名單獨的洞穴潛水員在其中一個洞穴中失踪。 天然井，宗巴卡爾。

潛水員在進入潛水區兩天后，在水深 25-28m 被發現死亡，身上有兩個空氣罐。 灰岩坑6 月 XNUMX 日，據當地媒體報道，他被發現被困在一個洞裡。第三輛坦克似乎失蹤了。

據報道，51 歲的阿根廷潛水員羅伯托·奧馬爾·亞歷杭德羅·甘迪尼·布克斯(Roberto Omar Alejandro Gandini Buix) 是一名在尤卡坦半島海岸工作的專業潛水員，並有洞穴潛水員的經驗。

11 月 4 日上午 50 點左右，他在梅里達市以南 XNUMX 公里處的烏曼聖安東尼奧穆利克斯 (San Antonio Mulix) 開始潛水。這 灰岩坑，有一個 25 x 15cm 的入口池塘，可透過梯子進入，最大深度約為​​ 30m。甘迪尼·布克斯 (Gandini Buix) 告訴親戚，他將在下午 2 點前回來報告。

潛水員的家人表示，他通常會和孩子們一起潛水，但這次他決定獨自探索系統的一個不熟悉的部分。 

當他未能在分配的三個小時內浮出水面時，親戚們打電話給聖安東尼奧穆利克斯警方，警方進行了初步搜查。

隨後，由來自尤卡坦州體育技術潛水員協會的約 20 名潛水員和消防部門人員組成的救援隊隨後封鎖了現場。 灰岩坑 當搜尋進行時。

甘迪尼·布伊斯 (Gandini Buiz) 的屍體被運出並 驗屍 隨著對死亡事件的調查正在進行，州警察和法醫服務中心 (SEMEFO) 正在進行檢查。 

也在 Divernet 上： 地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特色菜, 深入墨西哥誘人的黑社會, 在尤卡坦半島的路上, 成為冠軍！ – 天然井和洞穴

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羅恩
羅恩
6小時前

25 x 15 公分入口池塘是印刷錯誤嗎？

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