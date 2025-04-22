潛水員在地中海遭遇鯊魚後失踪

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昨晚（21 月 XNUMX 日），一名男性魚叉捕魚者在以色列北部城鎮哈代拉附近的地中海與疑似暗色鯊魚相遇後失踪。

警方表示：「接獲有人通報看到鯊魚在水中襲擊一名潛水員，哈代拉警察局和海事部門的警員隨即趕往哈代拉河。」然而，當緊急救援人員趕到時，卻沒有發現潛水員的蹤跡。

市政海灘巡邏隊駕駛水上摩托車巡視了該區域並阻止其他人進入大海。海軍和警察以及水肺救援隊一直持續搜尋潛水員直到天黑，並在今天黎明時分恢復搜尋。

據稱，在奧爾加海灘附近發現了一些設備，其中一部分屍體已被送去進行法醫分析。

回家的路途破碎

據稱，失蹤的潛水員是一名 40 多歲的男子，也是四個孩子的父親，住在以南 60 多公里的佩塔提克瓦。他的車輛和物品在海灘上被發現，據信他下班後開車回家，在河口附近進行魚叉捕魚、自由潛水或水肺潛水。

哈代拉河口附近的游泳者（Israel Preker）

兩天前，兩隻雌性暗色真鯊（深真真鯊) 出現在距離貝特亞奈 (Beit Yanai) 南部海灘 50 公尺範圍內，引發了游泳者的恐慌。

鯊魚出現的影片很快就在網路上流傳，救生員要求游泳者離開水面的指示似乎被那些想近距離觀察鯊魚的人們忽略了。從海灘拍攝的哈德拉事件的影片也被發佈到網路上。

暗色真鯊通常不被認為是危險的，很少與人類互動。不過，哈代拉和內坦亞之間的海灘已禁止水上活動，直至另行通知。

每年冬天繪製

早在 2018 年，丹尼爾布林克曼就曾寫道 迪韋爾內特 關於 大量的真鯊 它們每年冬天都會聚集在哈代拉附近，被奧羅特拉賓發電廠定期排放的 25°C 水所吸引。

他描述了自己在該地區潛水的經歷，並嘗試拍攝可以長到 4 公尺長、重 350 公斤的暗色真鯊，以及瀕臨滅絕的沙洲鯊（鉛真鯊) 在某種程度上已經取代了。

布林克曼稱它們是值得「尊重、保護和研究」的頂級掠食者，特別是因為該物種的保護狀況被描述為「數據缺乏」。這些鯊魚主要是雌性，通常在 12 月初到達，並在 3 月底離開。

奧羅特拉賓發電廠使海水變暖，每年冬天都會吸引鯊魚（Ilanluz）

這種現象使哈代拉成為了一個旅遊小鎮和週末度假勝地，但由於能見度低，潛水條件有時會很困難，布林克曼建議只有「有環保意識、以前見過鯊魚並且欣賞和尊重這些動物的潛水員」才應該考慮在那裡潛水。

如果確認潛水員遇難是因為遭遇鯊魚，那麼這將是過去 80 年來以色列海域發生的首起死亡事件，也是有記錄的第四起受傷事件。

也在 Divernet 上： 當局警告潛水員不要騎鯊魚, 鯊魚聚集在地中海