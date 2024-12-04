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威爾斯和奧克尼群島的潛水員搜尋工作仍在繼續

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失蹤潛水員 Imrich（北威爾斯警方）的搜尋工作仍在繼續
失蹤潛水員 Imrich（北威爾斯警方）

警方正在北威爾斯搜尋一名來自柴郡沃靈頓的 53 歲的伊姆里奇潛水員。 

北威爾斯警方已收到有關伊姆里奇安全問題的警報，認為他可能於 28 月 XNUMX 日在林半島的波思伊斯加登 (Porth Ysgaden) 附近潛水。他的銀色福特蒙迪歐鈦合金車內裝有個人物品，後來被發現位於圖德韋利奧格附近海灘附近的一個停車場，據說這個地方很受水肺潛水員和釣魚者的歡迎。

最初的海上搜索涉及海岸警衛隊直升機，固定 29 月 XNUMX 日，飛機和救援隊以及 RNLI 救生艇被取消，但陸地搜索仍在繼續。據報道，海上作業現已恢復。

首席督察史蒂芬·波森 (Stephen Pawson) 表示：“我們將保持所有調查管道的暢通，並呼籲任何可能見過伊姆里奇的人儘早與我們聯繫。” 北威爾斯警方

「任何於 27 月 28 日星期三或 XNUMX 月 XNUMX 日星期四到過 Porth Ysgaden 地區但尚未取得聯繫的人請與我們聯繫。

“您可以撥打 101 或透過我們的網站聯繫我們，並引用參考編號 Q179229。”

奧克尼群島業務加強

與此同時，蘇格蘭警察海軍陸戰隊和潛水隊於 2 月 XNUMX 日抵達奧克尼群島，幫助尋找一名失踪男子，目前已知他是一名商業扇貝潛水員。

據報導 迪韋爾內特 29 月 XNUMX 日， 奧克尼群島海岸警衛隊已停止運作 多機構空中和海上搜尋在斯卡帕流失蹤的仍身份不明的潛水員。警方宣布將繼續進行調查，據報道海岸警衛隊現已重新加入搜索。

27 月 3 日下午，據報道潛水員失踪，但搜尋工作於第二天凌晨 XNUMX 點取消。奧克尼群島議會的港務局也一直在進行自己的調查。

也在 Divernet 上： 潛水員在 SCAPA FLOW 中失踪, SCAPA 沉船潛水員被命名, 奧克尼群島又發生一起潛水死亡事件, 奧尼和康沃爾郡潛水員死亡

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01:20 潛水網
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