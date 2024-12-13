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北威爾斯發現潛水員屍體

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屍體發現者：伊姆里奇·馬扎爾
伊姆里奇·馬扎爾

7 月 XNUMX 日，另一名最近在英國失踪的潛水員的屍體在北威爾斯 Llyn 半島的 Llangwnadl 村附近被發現。

伊姆里奇·馬扎爾 (Imrich Magyar) 現年 53 歲，最初於 28 月 XNUMX 日在海岸失踪時只提到了他的名字，經過多個機構的廣泛搜尋後才被發現。

據了解，他來自柴郡沃靈頓地區，並且， 正如後來報道的 on 迪韋爾內特，他的銀色福特蒙迪歐鈦合金車，裡面裝著個人物品，被放置在蘭格納德爾北部圖德韋利奧格附近潛水海灘附近的一個停車場。

海上搜索於 29 月 XNUMX 日被取消，但隨後隨著陸地搜索的繼續而恢復。 北威爾斯警方 已呼籲公眾提供資訊。

警方沒有透露馬札爾死亡的具體情況，但警方表示，這些情況並不存在可疑之處。

「感謝警察、海岸警衛隊、RNLI 以及所有幫助尋找伊姆里奇的人，」馬扎爾的一位親戚說。 「家人非常感謝大家所做的努力以及那些在自己的時間裡伸出援手的人。

「感謝警察和驗屍官辦公室對家人的持續支持和照顧。謝謝大家。

也在 Divernet 上： 威爾斯和奧克尼群島的潛水員搜尋工作仍在繼續, 康沃爾海灘發現失蹤潛水員屍體, 法爾茅斯灣潛水員失踪200歲的RNLI拯救了多少潛水員？

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