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留在海上的潛水員考慮採取疏忽行動

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從渡輪（羅特尼斯快速渡輪）看到的潛水員
從渡輪（羅特尼斯快速渡輪）看到的潛水員

兩兄弟聲稱，他們在西澳大利亞海岸被潛水船遺棄在海上，他們正在就可能對操作員採取的行動尋求法律建議，他們的律師宣稱，這起事件「顯然是 問題 疏忽」。

當地潛水員 Ian Kensington 和 Ryan Chaudhry 從一艘 4 公尺長的雙體船上潛水，距離珀斯約 12 公里 野貓由希拉里斯珀斯潛水學院經營。

該船提供前往馬米恩海洋公園的早晨潛水之旅，在那裡提供長達一小時的無導遊潛水。該船最多可容納 20 名潛水員，事故發生當天（15 月 2 日星期日）船上載有 XNUMX 名潛水員。

這對朋友表示，他們在水下待了大約 35 分鐘後，聽到附近有船引擎啟動的聲音。當船隻駛離時，他們感到強烈的湧浪和能見度的喪失，並報告說被「猛烈地推回」。 

他們報告說，浮出水面後看到 野貓 返回岸邊。他們大聲喊叫、揮手並使用安裝在 SMB 上的閃光燈試圖警告機組人員，但沒有效果。

Wildcat，珀斯潛水學院的12公尺雙體船（PDA）
Wildcat，珀斯潛水學院的12公尺雙體船（PDA）

兄弟倆告訴美國廣播公司新聞網，他們似乎離岸太​​遠，無法游到安全地帶，而且由於擔心受到鯊魚活動的威脅，他們啟動了腳踝上安裝的防鯊盾威懾裝置。他們還扔掉了所有不必要的設備。 

最初的報告稱，兩人漂流了幾個小時，但現在估計漂流了 40 至 60 分鐘後，他們看到遠處有一艘羅特尼斯島快艇正朝希拉里斯船港的方向駛來。他們揮手並大喊以引起注意，最終被渡輪船長發現了。

登上渡輪

肯辛頓稱，他在爬梯子時兩次撞到渡輪船體，導致他登船後顯得頭暈目眩、驚魂未定。 

同時，由於引擎的衝力太大，喬杜里很難登上渡輪，最後船員建議他遊出去，以免被吸入船底。

失散的潛水員必須登上渡輪（羅特尼斯快速渡輪）
失散的潛水員必須登上羅特尼斯快速渡輪（Rottnest Fast Ferries）

此時 野貓 潛水船出現了，其中一名船員透過無線電告訴渡輪船員，潛水船「正在回來」接潛水員。 

野貓 據報道，一名船員建議將肯辛頓放回水中，以便潛水艇 可以接他。肯辛頓拒絕了這項提議並搭乘渡輪返回希拉里斯。

喬杜里聲稱自己「被炸」了，雙腿抽筋，被救上 野貓 被收回。潛水員稱，當時PDA的一名工作人員承認對分離事件負有責任，並多次懇求他不要起訴該公司。

調查事件

兄弟倆目前已聘請珀斯律師約翰·哈蒙德 (John Hammond) 作為他們的代表，聲稱 PDA 無論是在潛水期間還是之後都沒有履行注意義務。哈蒙德認為，船隻分離是疏忽造成的。

肯辛頓聲稱他沒有看到 PDA 工作人員進行任何人數統計或點名活動。 

他還表示，儘管頭部受傷，他還是向 PDA 請求安排救護車前往希拉里醫院，但該請求被忽視了，後來他因頭部受傷而「多次進出醫院」接受延遲性腦震蕩的治療。他告訴美國廣播公司新聞：“他們基本上把那天的整個潛水過程當成了笑話。”

事發時，自 2005 年珀斯潛水學院開辦以來一直擔任院長的特洛伊·萊恩 (Troy Lane) 告訴澳大利亞廣播公司 (ABC)，每個人都很安全，“沒有人死亡”。他隨後表示，當局已獲悉此事，並正在進行調查。

擁有 20 年歷史的珀斯潛水學院 (PDA)
擁有 20 年歷史的珀斯潛水學院 (PDA)

澳洲海事安全局（AMSA負責調查的中國海事局表示，「一旦發現違反安全規定或程序的行為，將毫不猶豫地採取迅速而有力的行動」。

事件發生後不久，肯辛頓發表聲明，敦促「每個人都不要妄下結論，等待AMSA的完整報告。儘管潛水員們制定了嚴格的人數統計和點名制度， 訓練 組織，但此類事件仍然會發生。 」

雖然承認人為錯誤或溝通不良的可能性，但他表示，「在離開現場前未能對每位潛水員進行統計是不可接受的， 教訓 必須從中吸取教訓。我相信 AMSA 的調查結果將有助於加強安全措施並防止未來發生事故。 」

PDA 的 Lane 表示：“客戶的安全對我們的業務至關重要。” “我們將審查我們的程序，並在必要時實施任何預防措施。”

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完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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01:35 Scuba.com 廣告
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03:15 歐盟
04:23 德班時間
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07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
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11:09 潛水講座
11:58 德馬

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