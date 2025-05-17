NHS 似乎準備大幅削減 DCI 保險覆蓋範圍，潛水員對此作出反應

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今年秋天，英格蘭的緊急高壓治療中心數量似乎將從 8 個減少到僅剩 3 個，這引發了人們對潛水員安全和緊急醫療護理的擔憂。

英國潛水安全小組 (BDSG) 表示：“對於英國北部地區的任何休閒潛水員來說，這可能至關重要”，並宣布從 10 月起，除非在此之前做出其他安排，否則只有三個 NHS England 委託的單位可以為潛水員提供治療。

該組織成立於 2002 年，旨在召集運動潛水機構共同解決安全問題，由 RNLI 擔任主席，成員包括海事與海岸警衛局、健康與安全執行局和潛水員協會。訓練 機構。

英國國家醫療服務體系 (NHS) 的一位代表被要求發表評論 迪韋爾內特 BDSG 的“思維混亂”，原計劃為英格蘭保留 6 套高壓氧艙的計劃仍然有效。然而，它沒有對這一說法進行詳細說明， 招標文件 政府發布的報告似乎支持了 BDSG 的立場。

英國國民醫療服務體系（NHS England）已確認，根據最近的採購流程，已為計劃中的六個區域中心中的三個（英格蘭東部、倫敦及東南部和西南部）授予高壓氧治療 (HBOT) 服務合約。目前，東北部、西北部和中部地區尚未授予任何合約。 BDSG 表示。

「這項決定影響了四個現有的高壓氧艙－LHM Healthcare（Whipps Cross）、Midlands Diving Chamber（Rugby）、North England Medical Hyperbaric（Hull）和 Hyperbaric Treatment & 技術培訓 服務部（威勒爾）—除非另有安排，否則自 1 年 2025 月 XNUMX 日起將不再受 NHS 合約約束。 」

「這項決定將導致英格蘭中部和北部地區的潛水員無法及時獲得由 NHS 資助的重要再壓縮設施——這是減壓病緊急治療的關鍵組成部分。

此舉引發了人們對待遇不平等和地區歧視的嚴重擔憂。雖然南部地區的潛水設施仍然可用，但中部地區和北部地區的潛水員將無法獲得這些設施，這將嚴重損害大片地理區域的潛水安全和緊急應變能力。

NHS諮詢

去年九月，英國國家醫療服務體系 發起了諮詢 關於提議部分撤回資金，儘管當時它建議關閉不超過兩個再壓縮室。

該公司表示，高壓氧治療服務的投入每年耗資 8.2 萬英鎊，每年治療約 150-200 例 DCI 和 10 例氣體栓塞病例。這些裝置也用於治療非潛水病例，例如 一氧化碳中毒、燒傷和其他傷害 .

英國國民醫療服務體系 (NHS) 聲稱，在取消對兩個單位的資助後，在英格蘭任何地方，疑似患有減壓病 (DCI) 的潛水員仍然能夠在出現症狀後四小時內通過公路到達藥房。

上圖和下圖：最初的提議是將英國議院的數量從 150 個減少到 XNUMX 個（每個議院都位於半徑 XNUMX 英里的圓圈內）。目前只有三座核電廠重新使用，分別位於南部和東部（此處位置僅作參考）

（英國國家醫療服務體系）

它還指出，一些現有醫療機構治療的患者數量相對較少，導致工作人員難以持續工作，而且並非所有醫療機構都具備治療危重患者的設備。

已重新投入使用的三個英國南部和東部沿海單位分別是普利茅斯 DDRC 中心、奇切斯特的高壓氧醫療單位和大雅茅斯的 LHM 醫療保健英格蘭東部高壓氧單位。普爾潛水員診所 已經關閉 今年1月底。

BSDG 表示：「這不僅關乎地理，還關乎公平、安全和生存。」潛水緊急情況不能等待，取消通道長期並不能省錢。這只會把成本轉嫁到生命損失、延長治療和疾病上。這還會不必要地佔用藍光急救服務。

該組織指出，在大雅茅斯遭遇滿艙的東北部受災潛水員可能不得不 旅行 英格蘭全境送往民主剛果民主共和國接受治療。此外，奇切斯特醫療艙由皇家海軍醫務人員管理，需要優先照顧海軍患者，但現在顯然還需要照顧整個倫敦地區的 NHS 患者。

蘇格蘭只有兩個 NHS 國家服務高壓氧病房，分別位於北部的阿伯丁皇家醫院和奧克尼群島。去年 4 月，位於奧本附近的西蘇格蘭潛水和高壓氧醫學中心被 NHS Grampian 撤回了資金。

延伸服務

「將高壓氧艙的運作數量減少 60% 以上，並將覆蓋範圍限制在該國東部和南部，這使得在中部和北部遇到困難的潛水員面臨更大的健康風險，迫使他們 旅行 「這需要更長的時間和更遠的距離才能得到適當的醫療救護，這給已經捉襟見肘的救護服務帶來了不必要的壓力，」Stoney Cove 主管 Matt King 評論道。

高壓氧艙

威勒爾高壓氧治療中心經理詹·蒂布斯 (Jen Tibbs) 表示，這一消息讓他「非常震驚」。該中心負責西北地區，但現在面臨關閉。

她表示：「我們提供這項設施已有近 30 年，我可以向你們保證，我們將全力抗爭。」任何支持都將不勝感激。請放心，在24年7月30日之前，我們仍將全天候2025/XNUMX為任何潛水緊急情況或建議提供服務，但願我們能夠扭轉這一決定。

英國潛水俱樂部告訴 迪韋爾內特 表示對這一局勢「深感擔憂」。 「僅在 60 個月內，高壓氧治療設施數量就減少了 12%，這不僅損害了個人健康，也影響了全國範圍內公平獲得治療服務的機會，」潛水和 訓練 索菲·赫普頓斯托爾。

「作為英國水肺潛水和浮潛的國家管理機構，潛水員的安全對我們來說至關重要。英國 NHS 資助的高壓氧治療服務即將大幅減少，這對英國潛水產業來說是不可接受的。

“BSAC 將與 BDSG 以及所有其他潛水行業代表和主要利益相關者密切合作，遊說政府在三個關注地區——中部地區、西北部和東北部恢復高壓氧治療。”

MCA 發言人表示：“英國海岸防衛隊將繼續與醫療合作夥伴合作，確保人員安全送至適當的後續醫療機構。” 迪韋爾內特.

“這一決定凸顯了 NHS 服務提供日益嚴重的不公平現象，並引起了潛水安全倡導者、應急響應人員和廣大潛水界的警惕，” BDSG。 “利害關係人包括潛水 訓練 各機構今天敦促英國國民醫療服務體系重新考慮這項舉措，並與潛水和醫療界合作，制定更公平的照護模式。 」

該組織表示，計劃發起一場宣傳活動並提出請願，希望推翻這項決定。潛水員還被要求向他們的議員提出此事。

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