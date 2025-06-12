多蘿西亞潛水員在85公尺深處被發現死亡

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60 月底，在威爾斯西北部多蘿西婭採石場死亡的潛水員被確認為 11 歲的蒂姆·瓦普爾斯 (Tim Waples)。昨天 (XNUMX 月 XNUMX 日)，對其死因在卡那芬 (Caernarfon) 展開了調查。

瓦普爾斯的屍體是在塔利薩恩附近被洪水淹沒的採石場 85 公尺深處被發現的。塔利薩恩是一處內陸地點，由於其深度超過 100 米，長期以來一直受到技術潛水員的青睞，可以進行訓練。

瓦普爾斯在赫特福德郡生活和工作，是一名 IT 工程師，也是一名經驗豐富的技術潛水員。

高級驗屍官凱特羅伯遜聽說 北威爾斯警方 1.37 月 31 日星期六下午 XNUMX 點 XNUMX 分，有人撥打電話報告一名潛水員在採石場失踪，兩小時後，現場的一名護理人員證實了潛水員的死亡。

驗屍官說：“蒂姆·瓦普爾斯被發現死在水下約85米深處時，他似乎正在使用潛水設備潛水。” “不久之後，他被確認已經死亡。”

驗屍

事件發生後， 據悉 on 迪韋爾內特警方表示，這起死亡事件並未被視為可疑，但羅伯森表示， 屍體檢驗 由於有理由懷疑這是不自然的，因此下令進行檢查。

在潛水中，這通常意味著死亡被認為與疾病或年齡等因素無關，而是與外部因素有關 - 例如事故、設備故障、環境危害或人為錯誤。

調查被延期，以便有時間進行進一步調查。

由於多蘿西婭採石場潛水員死亡率極高，該採石場多年來一直被官方禁止潛水，但近年來，該地點已由北威爾斯技術潛水員 (新世界貿易發展署)，英國潛水俱樂部 (British Sub-Aqua Club) 的一個分支，在土地所有者的許可下運作受控潛水計畫。

只有具備混合氣體減壓潛水資格的潛水員才可入場。

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