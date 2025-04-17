多塞特郡調查：潛水員因漩渦而失散

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去年 23 月，24 歲的潛水員艾米麗·舍溫 (Emily Sherwin) 在多塞特郡海岸失踪，至今仍未找到。 XNUMX 月 XNUMX 日，她在 Handfast Point Old Harry Rocks 附近潛水時未能浮出水面，並且進行了 XNUMX 小時的全面潛水 搜救行動 證明是無果的。

目前，調查結果顯示，儘管舍溫的死因尚不清楚，但可以確定的是，她是在和同伴一起被捲入漩渦中時不幸身亡的。訴訟於 多塞特郡驗屍官法庭 今天（17 月 XNUMX 日），並由 伯恩茅斯迴聲 和其他媒體。

波濤洶湧的水域

舍溫 (Sherwin) 是傍晚時分外出進行漂流潛水的團隊的一員。她的好友貝瑟尼·普賴爾 (Bethany Pryor) 表示，從普爾出發的船程雖然波濤洶湧，但潛水員們的情緒都​​很好。

老哈里的岩石（馬爾克·麥克唐納）

下午將近 6 點，兩人最後進入大海，當他們在水下約 7 米深處時，遇到了普賴爾所描述的“漩渦”，這表明這是一個有下沉氣流的漩渦。

「我們面對面站著，互相挽著胳膊，」她說。我向艾蜜莉示意有些不對勁，並指著我的耳朵示意她回去。我這樣做了兩三次。

就在這時，我們被捲入了一個漩渦，開始旋轉。由於旋轉，我沒能檢查我的潛水電腦。我只是感到迷失方向。

普賴爾曾發出上行訊號，但沒有看到回應訊號。她估計能見度不足 1 米，並解釋說此時事件的經過已經變得模糊不清。

「她當時處於垂直狀態，調節器已經從嘴裡出來了，」普賴爾談到舍溫時說道。 「當時她正在下沉，我試圖伸手下去，但沒能做到。這時我能感覺到一些水滲進了我的面罩。」

「我們重重地撞到了海底，我沒能看見艾米麗，」普賴爾繼續說道。 “我迅速浮出水面並與船長通話，船長發出了求救信號。”

“她的安全之地”

縣助理驗屍官理查德·米德爾頓告訴法庭，舍溫來自普爾，剛在普利茅斯大學完成海洋保護學習的第一年。去年夏天，她已獲得 PADI 潛水員資格。

舍溫前一天與家人一起慶祝了她的 20 歲生日，她的母親艾倫告訴法庭，她的女兒“對自然世界充滿熱情”，並且通常在“海底感受到一種深深的平靜”，她將海底稱為“她的安全之地”。

“她一直在做自己喜歡的事情”，這讓家人感到安慰。

米德爾頓的結論是，由於沒有屍體可供檢驗，舍溫的死因肯定不明，但他的敘述結論是，舍溫是被困在水下暗流中造成的。沒有可疑情況。

Emily Sherwin 的家人感謝所有參與搜尋行動的人：「 RNLI 以及海岸警衛隊、警察潛水員和帕克斯通遊艇俱樂部的所有人，他們乘坐了 30 多艘船加入搜尋工作」。

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