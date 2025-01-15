BBC 報道了脅迫《海洋故事》潛水員倖存者的努力

埃及紅海當局試圖阻止這起事件似乎為時過早 海上故事 英國廣播公司新聞團隊對這起致命事件進行了為期一個月的調查，結果顯示，潛水船宿在異常海浪中沉沒，以及船東阻止倖存者發出可能造成破壞的報告。

海上故事 於 24 月 31 日離開加利布港開始為期六天的旅行，載有 12 名國際客人、三名潛水嚮導和 XNUMX 名埃及船員， 如先前所報導 on 迪韋爾內特。儘管行程有所不同，但幾名潛水員在最後一刻從他們最初預訂的船上「升級」了。

第二天一早，這艘船傾覆沉沒，造成 11 人死亡或失踪，其中包括一對英國夫婦。

35 名倖存者中的 XNUMX 人（主要是經驗豐富的水肺潛水員）現已接受了 BBC 的採訪。他們報告說，在被帶上岸後的幾個小時內，他們就受到了自稱是“法官”的人的“審訊”，無論是在醫院的病床上還是在他們住宿的度假村。

他們還描述了被迫簽署證人證詞的情況，這些證詞是由埃及船舶運營商 Dive Pro Liveaboard 的一名員工從英語翻譯成阿拉伯語的，這顯然存在利益衝突。

有些人聲稱，他們被一個他們認為是官方調查員的人審問，後來才發現他是 Dive Pro 船宿潛水嚮導。

他和其他員工敦促倖存者簽署棄權書，聲明：“我不指控任何人有任何刑事不當行為」。一名潛水員表示，當他仍在作證人證詞時，他就獲得了這樣的豁免，而一名英國醫生則表示，她被告知，在所有證詞完成之前，她不能離開房間。

一些潛水員拒絕簽署這些文件，沒有人被允許保留副本，儘管一些使用手機應用程式翻譯這些文件的人描述了他們報告的「該死的細節」的遺漏。在紅海船宿事件發生後，類似的證人證詞做法也曾被通報。

據稱，就在其中一群人試圖離開並飛回家時，一名 Dive Pro 船宿代表試圖欺騙他們簽署棄權書。據一名警告其他人不要簽署的美國潛水員稱，他聲稱這些文件是通過機場檢查站的通關文件。

怪胎波

BBC 受訪者還指責埃及官員在船隻傾覆發生後不久就提前決定將其歸咎於異常海浪。

海洋學家Simon Boxall 博士重申了他在事件發生時的斷言，即在當時的情況下，4m 的波浪不可能是導致沉沒的原因，並將其歸咎於飛行員或船隻設計錯誤或兩者兼而有之。倖存者一致認為，從沉船中遊出時，條件並沒有造成太大問題。

然而，一名要求查看調查人員最終報告副本的潛水員被告知沒有任何意義，因為「唯一對此負責的是海洋」。

在 BBC 報導的第一部分中，倖存者表示，當晚 海上故事 在異常天氣的情況下，船的搖晃和滾動程度似乎超出了他們的預期，重型未固定的家具在甲板上滑動，一個小型充氣船幾乎掉進了船外。

就在凌晨 3 點前 海上故事 隨著一聲「巨響」翻到一邊，引擎熄火，所有的燈都滅了。

幾乎所有死者或失蹤者都被安置在出海船隻的右舷。在那些被鬆散的家具和配件阻礙而到達甲板的人中，很少有人能夠找到生活——夾克。其中一人說他們的燈無法正常工作，而且燈沒有電池。

其他設法登上救生筏的人看到船長和一些船員已經在那裡，據報道船長拿走了為自己準備的三塊毯子之一。安全簡報承諾在木筏上提供食物和水，但客人告訴英國廣播公司，沒有。手電筒不起作用，照明彈已經被使用了。

氣袋可保存 35 小時

儘管倖存者同意船在凌晨 3 點前沉沒，但當地政府聲稱他們是在凌晨 5.30 點 XNUMX 分左右才收到求救信號。救援船隻向東漂流，花了八個小時到達救生筏，救援人員也遲遲無法抵達。 海上故事 倖存者告訴英國廣播公司（BBC）。

Lucianna Galetta 和 Christophe Lemmens 夫婦無法找到救生衣，被水和碎片困在走廊上。

他們最終進入了船尾機艙的一個氣囊中，該氣囊突出在水面之上，後來潛水加入了 講師 優素福·法拉瑪威。

「我們與外界沒有任何联系，什麼都沒有。沒有人試圖看看裡面是否還有人活著，」加萊塔說。 「我已經準備好去死了。我們沒想到會有人來。

al-Faramawy 的叔叔 Khattab al-Faramawi 是當地居民，經過 35 小時的痛苦折磨後才發現了它們。 講師 他們自願在水下的走廊進行搜索。

潛水員還從下層甲板艙室的另一個氣穴中救出了兩人，並找到了四具屍體。然而，倖存者質疑為什麼監督這次行動的埃及海軍似乎無法部署自己的潛水員。

英國夫婦塔里克·西納達和珍妮·考森尚未找到

仍然失踪 德文郡夫婦珍妮·考森 (Jenny Cawson) 和塔里格·西納達 (Tarig Sinada) 據說一直在仔細研究潛水船，但其中一些人轉向了潛水船 海上故事 在最後一刻，並安置在主甲板的右舷。

家人和朋友告訴英國廣播公司，埃及官員是如何告訴他們的 海上故事 儘管他們正在觀看有關受災船宿的電視新聞報道，但仍未找到。

他們指責當局為了保護旅遊業而掩蓋事實，現在呼籲對沉船事件進行公開調查。埃及政府和 Dive Pro Liveaboard 都沒有回應 BBC 對其報告中的指控做出回應的要求。

迪韋爾內特 同樣，事件發生時，在徵求意見後也沒有得到運營商的回复，儘管 在另一場火災之後 它的船隻， 海洋傳奇去年三月，一名德國客人死亡，該公司對此作出了回應，但只是表示在收到檢察院的最終報告之前無法發表評論。

喬·因伍德 (Joe Inwood) 的 BBC 完整報道， 部分1 部分2，可以在 BBC 新聞網站上閱讀。

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