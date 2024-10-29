埃及船宿在南部深處沉沒

一艘船宿在埃及紅海南部沉沒，船長似乎無視於惡劣天氣警告。 18名潛水客人與船員一起逃離了船上，但大多數人不得不放棄財物，隨後在小船上漂流了大約八個小時。

該事件發生在 24 月 30 日凌晨，當時正值從濱田出發的包機旅行途中。埃及擁有的 XNUMX 萬美元 演繹這艘船擁有三間上層甲板雙人艙和六間下層甲板雙床艙，同時進行水肺潛水和風箏衝浪之旅。

據報道，當晚，包括船宿在內的大多數船隻都注意到了暴風雨天氣和巨浪的警告，並留在了更北邊的薩塔亞礁（Sataya Reef）避風的地區。

演繹然而，該船曾航行至蘇丹邊境附近的厄爾巴礁，據信這艘木船是在那裡發生洩漏的。

這艘船是由一群來自菲律賓的潛水員包租進行「深入南方」旅行的。 拉瓦爾蘇巴誇俱樂部 在法國西北部。在沉船事件中設法保住護照的僅有的四名成員中，有兩人上週末返回法國，並向記者講述了這一事件。 法國信息.

奇怪的角度

Seaduction 的前四天潛水體驗“非常棒”

前俱樂部主席 François Paillard 和助理財務主管 Philippe Galodé 表示，這次旅行是在一月份的潛水錶演中安排的。該團隊於 18 月 XNUMX 日抵達埃及，Paillard 將他們前四天的潛水描述為「精彩」。

加洛德說，凌晨 3 點左右，他正在打瞌睡，當時他的朋友問他是否認為船以一個奇怪的角度躺著。 「我上樓看看發生了什麼事，」他說。 “據隊長說，一切都在掌控之中。”其他客人後來說，他們早在凌晨 2 點就注意到了這份名單。

「半小時後，船開始搖晃得非常嚴重，」帕拉德說。 「我們開始拿出救生衣，假設無論船長說什麼，情況都不會好轉。最後我們做了船長沒有做的事情，那就是準備撤離。

Paillard 表示，到凌晨 3.30 時，機艙內的水位已經上升。 「我們都在最後一刻得救了——船嚴重傾斜，然後完全傾覆。大家都很恐慌，紛紛跳入水中。所有潛水員都設法穿上救生衣，但很少有人有時間穿好衣服、取回護照、手機、現金或任何其他個人財產。

帕拉德評論說，10 名船員遵守了船長的命令，但「不是經驗豐富的水手」。

從拖網漁船上發現

這艘船載有兩艘 5m 救生艇，但似乎有時間只發射其中一艘和四艘救生艇中的一艘或多艘。在洶湧的海浪中，事實證明，為了保持漂浮，必須持續救助。

倖存者在海上漂流了八個小時，最後一艘拖網漁船發現了一個橙色的救生艇罩，將他們帶上船並為他們提供了保暖的衣服。隨後，他們被轉移到一艘海軍巡邏艇上，並被帶上岸，然後乘巴士前往赫爾格達的一家酒店，直到 25 月 XNUMX 日上午才抵達。

14名遺失護照和財物的潛水員正在等待法國駐開羅領事館做出必要的安排，允許他們出行，但被警告說，這可能不會在明天（30月XNUMX日）之前發生。

「領事要求他們立即與保險公司採取措施，但他們無能為力，」內莉·勒魯克斯 (Nelly Leroux) 接受采訪時說道 法國布魯”，談到她 59 歲的丈夫帕斯卡時。 「他們已經一無所有了。我老公腳上連鞋都沒穿。創傷仍然非常嚴重——他只是告訴我他出現了閃回並且無法入睡。

潛水俱樂部現任主席克萊爾佩納德 (Claire Penard) 告訴記者，當時她仍在等待遣返。 法國信息 所涉及的官僚主義程度使這一過程充滿挑戰。 “這非常困難，”她說，“從船上撤離對我們所有人來說都特別痛苦，因為我們真的以為自己快要死了。”

埃及的 潛水與水上運動商會 告訴 迪韋爾內特：「不幸的事件 演繹 目前船宿正在接受有關部門的調查。 迪韋爾內特 已聯繫營運商 演繹 徵求意見。

也在 Divernet 上： EXOCET 潛水船撞上紅海礁石後沉沒，紅海船宿在阿布努哈斯沉沒, “我們的潛水船宿翻了：現在怎麼辦？”, 紅海潛水船致命火災後倖存者發言, 您的船宿之旅有多完善？