30名潛水員在帛琉進行XNUMX小時漂流

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七名旅遊潛水員和當地潛水導遊在太平洋帕勞群島漂流了近 30 個小時，然後被美國海岸警衛隊稱為“好撒瑪利亞人”的漁民救起。

據報道，節禮日中午左右，這些從中國前往密克羅尼西亞潛水目的地的潛水員在受歡迎的貝裡琉角潛水點附近失踪，他們在船潛 45 分鐘後在水面上未被注意到。

貝裡琉島位於帛琉最大的島嶼巴伯爾圖阿普島西南部，科納島以其強勁的水流而聞名。當時，該地區有雷暴和大雨，海浪高達數米，湧浪高達2m。

帛琉救援當局在貝裡琉島西南部發起了搜救行動，但搜救行動超出了帛琉領土範圍，進入了美國海岸防衛隊負責搜救目的的區域。

這引發了一項協調行動 密克羅尼西亞海岸警衛隊27 月 4 日上午起，總部設在關島。其漂流模型正確地表明，這群人最有可能向西北方向漂流，當漁民傑羅姆·櫻井 (Jerome Sakurai) 於下午 XNUMX 點左右偶然遇到潛水員時，行動正向該方向轉移。

根據海岸警衛隊的計算，他們已經漂流到距離潛水地點西北約 50 公里的地方，但他們一直待在一起，並保持所謂的「良好狀態」。

任務協調員海岸警衛隊指揮官瑞安·克羅斯 (Ryan Crose) 表示：“貝裡琉角附近八名失踪潛水員的安全回歸證明了帕勞令人難以置信的社區精神。” “當地漁民的警覺性和迅速行動最終使搜尋取得了成功，展示了帕勞居民的重要作用以及他們與水域的深厚聯繫。”

帛琉海洋執法部門、國家護林員和太平洋使命航空公司也參與了搜索。

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