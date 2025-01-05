雇主未能檢查潛水員的健康狀況

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據美國勞工部稱，一系列安全故障導致一名潛水員在北卡羅來納州克羅坦灣曼斯港大橋水下死亡，本來可以避免。

該部門發現，馬裡蘭州承包商 Coastal Gunite Construction 在去年 47 月開始為該公司新工作之前未能對一名 XNUMX 歲潛水員的健康狀況進行評估，結果導致他受了致命傷。

該公司自 1983 年開始營業，僱用潛水員進行海洋基礎設施建設、維護和修理。

勞工部調查人員 職業安全與健康管理局 (OSHA) 發現，Coastal Gunite 僱用的四人潛水隊正在橋上進行水下測試，從船上下降到約 6 m 深度幾秒鐘後，潛水員變得反應遲鈍，無法接聽無線電呼叫。

隊員們將潛水員從水中救了出來，並在等待緊急救援人員到達現場的同時對其進行了心肺復甦術，但他無法甦醒。

潛水地點的缺陷

OSHA 的調查人員發現了潛水地點的一些安全缺陷，包括 Coastal Gunite 未能評估工人的潛水健康狀況，也未能確保急救用品和手動復甦器隨時可用。

此外，該公司的進氣口位置不正確，使員工可能受到空氣供應的污染，並且沒有對壓縮機系統進行定期空氣純度測試，也沒有每年測試空氣軟管壓力。

「確保員工身體適合商業潛水是工作場所安全的基本組成部分，」OSHA 羅利地區辦事處主任 Kim Morton 說。

「雇主有責任透過實施嚴格的安全協議和徹底的就業前評估來保護其工人，特別是在商業潛水等高風險行業。這一悲慘事件本來是可以避免的。

OSHA 指出 Coastal Gunite Construction 有四項嚴重違規行為，並提議罰款 40,329 美元（31,890 英鎊），這是其合法建議的最高金額。該公司可以選擇對調查結果提出異議。

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