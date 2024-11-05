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提取洞穴潛水員的屍體“技術要求很高”

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身體恢復：布倫諾河（西格蒙德·曼德森）
布倫諾河（西格蒙德·曼德森）

一名潛水員在瑞士提契諾州的一個洞穴中死亡，目前尋找他的屍體對專業救援人員來說是一個挑戰。 2 月 40 日，該男子按計劃潛水未能返回，隨後在距離洞穴入口約 200m 的 XNUMXm 深處被發現。

該洞穴位於布倫諾河源頭附近的布萊尼奧山谷。提契諾州 州警 昨天（4 月 2.30 日）宣布了這一死亡事件，並表示該潛水員是在兩天前的上午晚些時候進入洞穴的，據報道他在下午 XNUMX 點 XNUMX 分左右未能返回。

警方請求瑞士洞穴救援服務潛水員提供專業援助，該國救援人員乘坐直升機將他們送往現場。 空中救援服務 雷加。潛水員的屍體於晚上 7.30 左右被發現。

發現屍體的第二天就開始了打撈屍體的工作，但警方稱其“特別複雜且技術要求很高”，因此可能需要數天時間並需要專家洞穴潛水員進行多次潛水。 

由於通道狹窄、洞穴結構以及水下能見度差，打撈作業變得十分複雜。警方表示，目前還無法正式確認潛水員的身份。

提契諾州是瑞士最南端的州，主要位於阿爾卑斯山以南。它的潛水勝地通常與河流和湖泊潛水水域的清澈度有關。

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