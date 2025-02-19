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偽虎鯨大規模擱淺後被射殺

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讓偽虎鯨重返大海的嘗試失敗了（塔斯馬尼亞公園和野生動物服務）
讓偽虎鯨重返大海的嘗試未能成功（塔斯馬尼亞公園與野生動物服務）

超過 150 頭偽虎鯨在塔斯馬尼亞島西北部一處偏遠海灘集體擱淺，由於其中約 90 頭尚未死亡，環境部門官員不得不對它們實施安樂死。

亞瑟河偏僻地區距離朗塞斯頓約 300 公里，救援人員很難駕駛車輛和設備抵達。

預計未來幾天海況仍將十分惡劣，在目前的海況下，試圖讓鯨魚重新浮起來的嘗試沒有成功，虛弱的鯨魚無法遊過斷層，被沖回海裡。

一些擱淺的偽虎鯨（塔斯馬尼亞公園與野生動物服務處）
一些擱淺的偽虎鯨（塔斯馬尼亞公園與野生動物服務處）

塔斯馬尼亞公園和野生動物服務處 表示已同意對所有剩餘的鯨魚實施安樂死，這是最後的手段，將在專業野生動物獸醫的評估基礎上通過射殺的方式進行，以防止這些動物進一步遭受痛苦。

據報道，澳洲 80% 以上的鯨魚擱淺事件都發生在塔斯馬尼亞島，儘管上一次偽虎鯨在那裡大規模擱淺事件已有半個多世紀了。領航鯨更常參與其中。 

偽虎鯨（虎鯨) 比虎鯨更小更苗條，而且沒有白色斑塊－這個名字源自於它們頭骨形狀的相似性。該物種可長至6公尺長，1.5噸重。

蘇格蘭一頭座頭鯨因繩索受傷而死亡

死去的座頭鯨（菲爾·迪金森）
死去的座頭鯨（菲爾·迪金森）

同時，在兩份關於 迪韋爾內特 最近 （見下文) 在蘇格蘭斯凱島附近從繩索纏住的座頭鯨中獲救後，一頭年輕的雄性座頭鯨被沖到西部大陸，屍體上有被繩索纏住的痕跡。

15 月 XNUMX 日，有人在克拉奈格和斯基普內斯之間的金泰爾半島發現了這隻鯨魚的屍體，看起來它之前是一隻健康的鯨魚。

船尾“有很深的傷口，還有其他較淺的繩痕”， 蘇格蘭海洋動物擱淺計畫 （SMASS）志工菲爾·迪金森。 “初步結論是，它是被纏住而溺水身亡。”

也在 Divernet 上： 志工在斯凱島解救被拴住的鯨魚, 另一頭座頭鯨在斯凱島附近獲釋, 吐出：為什麼鯨魚不會吞食人類

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

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完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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