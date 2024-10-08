女潛水員在鯊魚身上發現身體部位

一名美國水肺潛水員在印尼偏遠地區乘船潛水時失踪，其遺體似乎是在鯊魚胃中發現的，但她的丈夫和朋友質疑是鯊魚導致了她的死亡，並表示她是鯊魚造成的。如果鯊魚受到指責，一定會感到震驚。

68 月7 日，26 歲的科琳·蒙弗(Colleen Monfore) 在亞羅群島韋塔(Wetar) 附近的小島雷翁島(Pulau Reong) 約XNUMXm 深處被強勁水流與其他XNUMX 名潛水員分開。

該小組因水流方向的變化和順流的存在而轉向，此時她被認為還剩下半罐空氣。

潛水導遊無法聯繫蒙弗並幫助她返回船上，她的失踪促使對該地區進行了八天的搜索。

Wetar 附近的 Reong 島（Google地球）

6 月120 日，位於雷翁以南約XNUMX 公里處、位於印度尼西亞領土之外的東帝汶的一名漁民報告稱，他殺死了一條鯊魚，他聲稱這條鯊魚似乎陷入了困境，並在它的胃裡發現了一名婦女的屍體，以及魚的殘餘物。

東帝汶當局已與 印尼海洋和海岸警衛隊，雖然家人和朋友的跡象表明屍體已被確認為蒙弗爾的，但尚未得到官方證實。

澄清事實

蒙弗爾是兩個孩子的母親，她和丈夫麥克一起進行了為期七週的假期潛水之旅。來自密西根州的老朋友里克·薩斯和金·薩斯在退休前多年一直擁有一家潛水中心，他們說邁克·蒙弗在妻子去世後聯繫了他們，試圖澄清她的命運。

他們將她描述為一位非常有經驗的潛水員，並表示潛水時的水流被認為是可以控制的，她很可能因未具體說明的醫療問題而死亡。雖然鯊魚有可能在她死後吃掉了她的身體，但它不太可能攻擊她或導致她死亡。該地區很少發生鯊魚攻擊事件。

金·薩斯在社交媒體上表示：“鯊魚的胃適合快速消化。” 「胃中含有強酸和酶，可以將食物快速分解成更小的顆粒。

「科琳的屍體是可以辨認的。我們的美國大使館和當地政府正在使用她的指紋（再次可識別）作為死亡證明。如果鯊魚幾週前襲擊了她，這一切就不可能發生。

薩斯說，她和蒙弗一起潛水了至少一千次，她是一名出色的潛水員。麥克·蒙弗爾的潛水電腦數據、潛水時拍攝的照片以及其他潛水員和潛水導遊的聲明都表明，她的朋友因醫療問題而死亡。

「我不相信是環境，當然也不是鯊魚結束了她的生命，」她說。 “科琳的丈夫說，如果她知道有一條鯊魚因為她而死，她會感到非常傷心，而她的死再次給鯊魚帶來了壞名聲。”

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