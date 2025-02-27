中國首次成功實施洞穴潛水救援

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經過近三天的搜救行動，兩名失蹤的洞穴潛水員在中國南方的一個系統中被救出，並被稱為中國首次成功的洞穴潛水救援。

這些人是五名海洋生物學家的一部分，他們於 5 月 XNUMX 日進入廣西壯族自治區百色市附近的地下洞穴進行研究。該洞穴位於火旺河的源頭。

在勘探過程中，兩名潛水員與其他潛水員失去聯繫，其他潛水員於晚上7點左右向百色警方通報失蹤情況。

由警察、軍隊、消防員、護理人員和潛水俱樂部成員組成的救援隊進行了 69 小時的聯合行動。

搜救行動正在進行中（廣西省公安廳/新華社）

洞穴入口處有一個長 200 公尺、寬 80 公尺的洞室，洞內積水深 15 米，通道蜿蜒曲折，因此救援隊必須分散開來，朝多個方向指引方向。

百色警方向新華社表示，洞穴內褶皺斷層交錯，水系複雜，地下河湍急，水下能見度差，給救援人員帶來「巨大挑戰」。

救援潛水員報告說，他們聽到微弱的敲擊聲，但無法分辨聲音來自哪個方向。

儘管如此，他們還是在搜尋開始後的四個小時內，即 6 月 16 日凌晨，成功找到了第一位失蹤潛水員。他被定位在一個深度為 300 米的氣穴中，距離救援人員的入口約 90 米，並在 XNUMX 分鐘內被安全救出。

第一名潛水員獲救（廣西省公安廳/新華社）

但第二名姓週的潛水員直到 8 月 10 日傍晚才被發現。搜尋第三天，救援人員擴大了搜索區域，進行了至少 28 次潛水，才在另一個氣穴中找到周某，這個氣穴位於水面以下 500 公尺處，距離入口約 XNUMX 公尺。

救援花了近兩個小時，潛水員被救出，據說他非常虛弱，但當地醫院的體檢顯示他的情況穩定。 「當時我感到非常不舒服，並開始出現瀕死幻覺，」他告訴 新華 後來。

2023年XNUMX月，中國最著名的潛水員之一韓婷， 走丟了 同樣位於廣西壯族地區的天窗洪水洞穴深處，他嘗試在該系統內進行現場直播，創下深度潛水的世界紀錄。四天后，他的屍體被發現，並被用水下機器人打撈出來。

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