台灣漁船螺旋槳造成潛水員受傷

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17 月 1 日下午，台灣兩名潛水員被漁船螺旋槳擊中，重傷。事件發生在台灣最南端恆春半島後壁湖海灘東南方向XNUMX公里多。

據悉，潛水員一直漂浮在水面上，帶著充氣的 SMB，等待潛水船將其救起。 聯合日報.

據報道，這艘漁船來自台灣東北部的烏石，當時正以「高速」行駛，螺旋槳擊中了船上的人員，之後漁船繼續航行。

重傷的潛水員分別為 41 歲和 38 歲，均姓劉，但尚未確認他們之間是否有親屬關係。

兩名男子身上都有多處割傷，其中較年輕的一名傷勢有生命危險，包括一條腿、胸部、肩部和手臂骨折。第三名潛水員僅腳部受輕傷，但仍留在醫院觀察。

台灣海巡署稱，已從潛水艇和漁船上獲取了證詞，並正在調查此事，但據報道，船長已被指控未能觀察海況並駕駛速度過快。

根據當地潛水作業者介紹，近年來，後壁湖海域因爭奪水道優先使用權，潛水作業者與漁民發生過多次衝突。

最近發生的事件發生在 墾丁國家公園 該地區已向在指定潛水地點附近作業的船隻發出安全警告，敦促它們降低速度並警惕小型海浪。然而，目前還沒有官方提議限制該地區的船隻通行。

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