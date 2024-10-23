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義大利衝浪者被飛翔的針魚殺死

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朱莉婭·曼弗里尼 (Giulia Manfrini) 在明打威群島的 Naga Laut 衝浪包船上
朱莉婭·曼弗里尼 (Giulia Manfrini) 在明打威群島的 Naga Laut 衝浪包船上

一名義大利衝浪者在印尼發生了一場離奇事故，一條針魚從海裡跳出來，刺穿了她的胸部，導致她死亡。

事件發生在 18 月 XNUMX 日上午，明打威群島馬索庫特附近。這些島嶼位於東印度洋蘇門答臘島海岸附近，據說深受衝浪者的好評。

Giulia Manfrini，36 歲，來自都靈，是衝浪和滑雪板運動員 講師 並經營一家名為 AWAVE Travel 的專業旅行社。她當時和伴侶馬克斯·費羅(Max Ferro)住在隱藏灣度假村(Hidden Bay Resort)，事發時馬克斯·費羅也在現場。

茱莉亞和馬克斯
朱莉婭·曼弗里尼和馬克斯·費羅

曼弗里尼被帶上岸並進行急救，並被送往醫療中心，但為時已晚。針魚在她的左側胸部留下了5厘米深的刺傷，據報道她的肺部有海水。

“不幸的是，即使有她的伴侶、當地度假村工作人員和醫生的勇敢努力，朱莉婭也無法獲救。” 波波旅行的聯合創始人詹姆斯·科爾斯頓。 “我們相信她在她熱愛的地方、做她熱愛的事情中死去。”

針魚屬於 鱔科 家庭，有一個又長又窄的喙，裡面佈滿了鋒利的牙齒。這種魚可以長到1m長，常見於亞熱帶地區，主要以較小的魚類、甲殼類和頭足類為食。

針魚（基督教燒烤店）
針魚（基督教燒烤店）

針魚能夠以高達 40 英里/小時（相當於向木板上投擲飛鏢的速度）的速度短距離躍出水面，因此經常跳過淺船的甲板。

在印度-太平洋部分地區，傳統漁民認為飛針魚對他們的威脅比其他形式的海洋生物更大。

當喙擊中肉體時，它會造成很深的刺傷，並且會在受害者體內折斷。儘管沒有跡象表明這些魚故意攻擊人類，但已記錄了許多死亡和重傷事件。 

針魚喙可造成相當大的傷害
針魚喙可造成相當大的傷害

2024 年初，一名 59 歲的菲律賓漁民被跳躍的針魚或 BALO 在班乃島附近，在送往醫院之前因失血過多而死亡。

也在 Divernet 上： 劍魚在 222M 高度時被潛水員卡住

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