去年 22 月，XNUMX 歲的阿里·特魯維特 (Ali Truwit) 與耶魯大學游泳隊的同伴蘇菲·皮爾金頓 (Sophie Pilkinton) 在特克斯和凱科斯群島的一艘船上浮潛。

朋友們本來正在享受一個慶祝畢業的假期，但就在此時，旅程發生了黑暗的轉折。

特魯維特告訴 NBC 新聞，該地區並不以鯊魚出名，但後來被認為是牛鯊的鯊魚突然靠近，「並開始攻擊我們，從下面猛烈地撞擊和撞擊我們」。

「我們反擊、又推又踢，但很快它就把我的腿放進了嘴裡。接下來我就知道，它咬掉了我的腳和腿的一部分。

然而現在，距離那場痛苦的遭遇還不到 15 個月，特魯維特正準備與美國隊一起參加巴黎殘奧會的三場國際比賽。

當鯊魚盤旋時，特魯維特的游泳訓練脫穎而出。她說：“我們瞬間做出了逃命的決定，在開闊的海水中游了大約 75 碼回到船上。”

兩名婦女安全抵達船隻，皮爾金頓用止血帶止血，特魯維特認為這一舉動挽救了她的生命。

她被緊急送往醫院接受緊急治療，然後被飛回美國接受手術。她接受了三次手術：兩次在邁阿密進行，以對抗感染，然後在紐約，在她 23 歲生日那天，她的左腿膝蓋以下被截肢。

令人痛苦的閃回

特魯維特康復的一部分涉及泳池訓練，她得到了前大學游泳教練傑米·巴羅恩的幫助。回到水中，即使是康乃狄克州達里恩市的家庭泳池，一開始在心理上也是具有挑戰性的，因為沉浸和濺水的聲音會引發與鯊魚遭遇的痛苦回憶。

巴羅內將特魯維特描述為“我見過的最勤奮的工人”，她說她從未錯過過一天的練習，隨著回憶和不適，她工作越努力，就越會減少。

儘管她最初的目標只是學習使用義肢並恢復力量，但到了 12 月，特魯維特已經在佛羅裡達州奧蘭多舉行的美國殘奧會游泳全國錦標賽上自由泳和仰泳，並贏得了一枚獎牌。

隨後，參加 2028 年洛杉磯殘奧會的想法被更雄心勃勃的 2024 年巴黎殘奧會所取代。

仍然在游泳比賽中 – Ali Truwit

今年 400 月，特魯維特在葡萄牙舉行的國際比賽中參加了 10 公尺自由式比賽，這是針對關節受到影響的身體損傷的游泳運動員的 S400 組別。然後，在 100 月下旬的選拔賽中，她贏得了 100m 和 XNUMXm 自由泳以及 XNUMXm 仰泳的比賽項目，使她有資格進入美國殘奧會代表隊。

變得水安全

Truwit 也抽出時間成立了一個名為「比你想像的更強」的基金會。 「我開始明白義肢有多貴，而保險的承保範圍又少得可憐，」她說。 「我還被提醒成為一名優秀的游泳選手對我的生存是多麼重要。

「我已開始 比你想像的更強大 幫助需要經濟援助的人們安裝義肢，並幫助人們實現用水安全。

康乃狄克州州長稱這位游泳運動員“鼓舞人心”，並指定明天（28 月 XNUMX 日）殘奧會開幕日為該州的阿里·特魯維特日。

特魯維特告訴 NBC：“我的獨特之處在於我被鯊魚襲擊了，但我的獨特之處在於我們都經歷過生活中的困難、創傷和艱難時刻，而且我們都有能力重新站起來。”

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