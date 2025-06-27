德國警察射殺巨型鯰魚

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一名德國警察在巴伐利亞州弗蘭肯湖區的布羅姆巴赫湖中射殺了一條鯰魚，這條 2 公尺長的魚開始攻擊游泳者，現在動物權利活動家對此表示憤怒。

德國善待動物組織 (PETA) 表示計劃對這起殺戮事件提起刑事訴訟。

這條魚當時在湖中一個游泳平台附近的水面附近遊蕩，據說非常兇猛，咬傷了數名游泳者。由於該地區參加音樂節的遊客眾多，警方認為這條魚的持續存在構成了「嚴重的安全風險」。

這條重達 90 公斤的歐鯰被擊中後僅受了傷，但隨後被釣魚者撈起並處理掉。

PETA 專家 Jana Hoger 表示：“我們對警方和釣魚者的行為感到震驚，他們顯然要為鯰魚極其痛苦、緩慢、而且最重要的是不必要和非法的死亡負責。”

Jana Hoger（德國善待動物組織）

「這條鯰魚很可能是為了保衛自己的巢穴，從而保衛後代，它表現出了該物種絕對典型的行為。為了讓無數的客人能夠繼續在湖中暢遊而殺死它，這違反了《動物福利法》。

PETA 已要求對該事件進行調查，並呼籲當局和緊急服務部門在發生此類情況時找到對動物友善的解決方案。

布羅姆巴赫湖（El-Mejor）

在這種情況下，這需要部署保全部隊，阻止狂歡者在夜間進入沐浴平台。野生動物不是麻煩製造者，而是我們重要生態系統的一部分。它們值得尊重和保護——即使它們與我們人類意外相遇。

“我們的刑事訴訟旨在幫助確保從動物福利角度來看該行為的明顯非法性質也在法律層面受到審查和懲罰。”

歐鯰是歐洲最大的淡水魚。 2003年，門興格拉德巴赫一條被稱為「殺手庫諾」的歐鯰據稱吞食了一隻臘腸犬幼崽，引發了「貓吃狗」的新聞頭條。

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