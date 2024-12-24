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女孩的家人希望得到馬爾地夫浮潛死亡事件的答案

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陳幼堅與女兒艾莉西亞與珍娜（中）
陳幼堅與女兒艾莉西亞與珍娜（中）

近兩個月前，一名英國裔新加坡女學生在學校浮潛之旅中因船隻螺旋槳事故身亡，她的家人仍在等待馬爾地夫當局對所發生事件的解釋。

據報道，15 歲的陳珍娜 (Jenna Chan) 於 8 月 XNUMX 日去世 迪韋爾內特。她一直在參加英國註冊慈善機構的浮潛項目 馬爾地夫鯨鯊研究計劃與新加坡聖若瑟國際學校 (SJI) 國際學校的其他學生一起，在學校校長的帶領下進行了一次旅行。

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience 教訓” that formed part of the school’s compulsory 國家青年成就獎 訓練, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

“馬爾地夫的沉默”

這起致命事件發生在馬爾地夫力士度假村和南阿里環礁的迪杜島之間。珍娜在抵達附近的迪古拉衛生中心後被宣布死亡，警方承諾進行調查。

「馬爾地夫政府一直保持沉默，所有關於她的消息都停止了，」17 歲的愛麗絲·陳 (Alice Chan) 在一篇文章中寫道。 GoFundMe 頁面是為她的妹妹開始的。 「導致她突然死亡的情況和公司的疏忽對我們的家人和目睹她死亡的十幾歲的朋友來說確實令人震驚。

陳珍娜現身機場。她的家人想知道她的死因
陳珍娜現身機場

「在我們的家人和親人的這段艱難時期，請幫助支持我們，並傳播有關她的案件的消息。所有捐款都將用於我們為詹娜而戰以及保護所有未來的兒童和遊客，為我們的馬爾地夫律師提供法律費用和財務支持，以處理更多像這樣的案件。為珍娜伸張正義。該網站目前已籌集 5,160 英鎊，目標為 10,000 英鎊。

禁止使用電話政策

據該組織稱，就在船的發動機啟動之前，珍娜和她的朋友被告知進入大海，船倒轉撞向他們，並將她拖到水面以下。

珍娜的父母陳幼堅（Alan Chan）和珍妮佛·廖（Jennifer Liauw）告訴媒體，他們在旅途中無法聯繫上女兒，因為學校實施了禁止打電話的政策。 

他們聲稱馬爾地夫當局沒有提供機會 屍體檢驗 事件發生後，他們對女兒的屍體進行了檢查，而且其他學生和老師的證詞並未與他們分享，這讓他們相信「沒有進行真正的調查」。 

他們還提到了他們聲稱在整個旅程中發生的「一系列錯誤」。 「快到聖誕節了，我們還是沒有答案，」陳幼堅說。 “我們想知道發生了什麼。”

也在 Divernet 上： 馬爾地夫女潛水員被道具砍斷腿, 支柱死亡－潛水鰥夫提起訴訟, 潛水員被多尼船支柱擊中

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