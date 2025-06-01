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令人毛骨悚然的大壩跳水：“請帶我一起去”

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安東壩（羅伯特/Picasa）
安東壩（羅伯特/Picasa）

一名潛水員找到了 15 年前失踪的韓國學校教師的屍體，他聲稱自己受到了腦海中聲音的引導。

55 歲的白民圭曾領導東部城市安東的水上救援隊，並在 53 年 2010 月 XNUMX 歲時失踪時參與了對未透露姓名的學校副校長的最初搜尋。

根據《每日郵報》報道，本月早些時候，白某在安東大壩進行維護工作時，不小心將梯子掉入水中。 韓國先驅報.

他利用水肺裝備潛入水下 30 公尺尋找梯子，但在將梯子帶到水面時，卻又在同一地點將其掉落。當他再次潛水時，又發現了老師的遺體。

他告訴當地媒體：“我一直聽到有人說：‘請帶我一起去。’” “我什至不知道為什麼我會為了那個廉價的梯子再次潛入水底那麼深的地方——我只是覺得我必須這麼做。”

慶北地方警察廳 據稱，屍體大部分被泥土包裹，有助於保存屍體，其中大部分保持完好，並已通過 DNA 檢測確認身份。

該案件是該地區持續時間最長的失蹤人口案件之一，警方計劃向白先生頒發感謝狀，以表彰他最終幫助他們破獲了此案。

印尼的死亡事件

亞齊（阿克塞爾·德雷恩維爾）
亞齊（阿克塞爾·德雷恩維爾）

同時，在印尼蘇門答臘島的亞齊，一名來自馬來西亞的 33 歲潛水員昨天 (31 月 XNUMX 日) 因遭遇強大水流而死亡。

該男子早上在伊博伊附近的一個地點潛水約 20 分鐘，最大深度為 30 公尺。據《亞齊人民新聞》報道，他與另外兩名馬來西亞人和一名教練同在一個小組。

當遇到水流時，教練示意該男子上升，但他可能動作太快，因為當他浮出水面時，人們發現他已經失去了知覺。

教練和其他潛水員輪流對該男子進行心肺復甦，同時該男子被船送上岸，並被汽車送往附近的診所，但到達診所後，即事故發生約 40 分鐘後，該男子被宣布死亡。一個 驗屍 印尼警方正在調查此事，並將進行檢查。

也在 Divernet 上： CCR 滑板車潛水員被吸入大壩入口, 潛水員被吸進水壩管道：操作員安頓下來, 當有人死於水中時，法醫鑑定就有所不同了…

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